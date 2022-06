Diocese celebra festa de Santo Antônio Padroeiro de Sete Lagoas, nesta segunda (13)

Paróquias e Comunidades da da Diocese de Sete Lagoas celebram Festa de Santo Antônio, um dos mais populares santos de devoção nacional, no dia 13 de junho.

Teve início no dia 1º de junho a grande festa do padroeiro de várias paróquias da Diocese de Sete Lagoas: Santo Antônio.

Santo Antônio de Pádua, também conhecido como Santo Antônio de Lisboa, nasceu em Lisboa, no ano de 1195. Contemporâneo de São Francisco de Assis, Santo Antônio sabia de cor quase todas as Escrituras e tinha um dom especial para explicar e aplicar as mais difíceis passagens. Faleceu em Arcella, no dia 13 de junho, aos 36 anos de idade. Santo Antônio foi canonizado por Gregório IX em 30 de maio de 1232. É um santo de grande popularidade, principalmente nos países latinos.

Além da Catedral Diocesana, outras cinco paróquias de nossa Igreja Particular estão em festa: Caetanópolis, Fortuna de Minas, Maravilhas, Pequi e Prudente de Morais. Todos esses locais realizaram programações especiais, assim como comunidades e capelas de todo território diocesano.

Nesta segunda-feira, ponto alto da festa com o tema “Ser uma igreja sinodal em comunhão e participação”, a programação começou às 7h com Missa na Catedral de Santo Antônio e distribuição dos pães de Santo Antônio. Às 10h houve Missa solene da dedicação da Catedral.

15h – Missa na Catedral

17h – Concentração para carreata de Santo Antônio

17h30 – Carreata em honra a Santo Antônio: Praça Tiradentes, Cel. Augusto de Moura, Benjamin Constant, Avenida Raquel Teixeira Viana, Padre José Cirilo Leão, Olavo Bilac, Av. Doutor Renato Azeredo, Cel. Américo Teixeira Guimarães, Souza Viana, Professor Fernandino Junior, Praça Deputado Wilson Tanure, Lagoa Paulino, Praça Melo Viana, Monsenhor Messias, Cel. Augusto de Moura, Praça Tiradentes.

Redação com Diocese de Sete Lagoas