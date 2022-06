Mancini reclama de chances perdidas pelo América-MG contra o São Paulo: “Tivemos o jogo na mão”

Mancini também reconheceu que o São Paulo soube neutralizar sua estratégia inicial de jogo, com a alteração feita por Rogério Ceni ainda no final da primeira etapa. Aos 28 minutos, Ceni tirou Luan (que sinalizou uma lesão na coxa esquerda) e colocou Patrick. Cinco minutos depois, em uma rara investida ofensiva tricolor, o próprio Patrick abriu o placar.

– Nós idealizamos a estratégia do jogo sabendo que o São Paulo não tinha na sua escalação nenhum jogador de velocidade, então nós adiantamos a marcação. A entrada do Patrick muda o sistema de jogo do São Paulo, e a gente, a partir daí, passa a ter um pouco mais de dificuldade, porque a estratégia estava montada em cima dos três zagueiros. – afirma.

Se na primeira etapa o Coelho chegou a oferecer algum perigo, no segundo tempo, o time foi dominado pelo adversário. Em toda a etapa final, o América-MG teve apenas uma finalização – mérito do São Paulo, de acordo com o técnico do Coelho.

– Importante dizer também que do outro lado tem uma equipe acostumada a jogos grandes e que soube, no nosso único vacilo, fazer seu gol e a partir do momento que saiu na frente, se postou de uma maneira diferente, nos gerando muito mais dificuldade. O São Paulo tem jogadores experientes, malandros, que sabem levar não só o jogo, como o tempo de jogo também. Isso faz parte do jogo, se a gente tivesse saído na frente, talvez a gente tivesse uma facilidade maior no segundo tempo – finaliza.

Com 14 pontos, O América-MG é o décimo colocado, mas pode perder uma posição para Botafogo ou Avaí, que se enfrentam nesta segunda-feira. Apenas dois pontos separam o Coelho do Cuiabá, primeiro time dentro do Z-4. Na quarta-feira, o América-MG recebe o Fluminense, às 21h30, no Independência, pela 12ª rodada da competição.

