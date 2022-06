Em casa, Atlético-MG já soma mais pontos perdidos no Brasileiro 2022 do que campanha do ano passado

Após empate com Santos, Galo não poderá mais alcançar pontuação de mandante de 2021

Um dos pontos fora da curva para o Atlético-MG ser campeão do Brasileirão depois de 50 anos foi a campanha avassaladora em casa. Em 2022, entretanto, os tropeços recentes impediram o Galo de repetir o mesmo retrospecto. Já são sete pontos perdidos em seis rodadas, contra cinco pontos perdidos em 19 jogos em 2021.

O Atlético empatou com o Santos, no sábado, em 1 a 1. Havia perdido por 2 a 1 para o América, no Independência, além de outro empate com o Coritiba também no Horto. Jogar no estádio Raimundo Sampaio foi um fator diferente do que aconteceu no ano passado. Venceu Internacional (Mineirão), Atlético-GO (Horto), Avaí (Mineirão).