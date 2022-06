Chamadas do Compete Minas já estão disponíveis

As chamadas públicas com detalhes sobre o financiamento oferecido pelo Compete Minas já estão disponíveis. A iniciativa, apresentada oficialmente em 31/5, tem como objetivo estimular a criação de novos produtos e processos inovadores em todas as áreas do conhecimento, além de promover a competitividade das empresas mineiras. Uma forma, também, de estreitar as relações entre universidades e instituições de pesquisa com o setor privado.

Estão previstos R$100 milhões em investimentos, divididos em duas chamadas distintas:

Linha Empresas, Startups e Cooperativas: propõe subvenção econômica para empresas de médio e grande porte, além de cooperativas e startups, considerando que o nível de exigência de viabilidade técnica e financeira para cada uma delas será diferente. Podem se inscrever projetos de empresas que faturam até R$300 milhões por ano, sendo o valor máximo por projeto variável de acordo com o porte da organização. Empresas que faturam até R$16 milhões poderão requerer até R$200 mil e as demais podem requerer até R$1 milhão. Acesse a chamada neste link;

Linha Tríplice Hélice: tem como objetivo financiar projetos de pesquisa, de desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação propostos por Instituições de Ciência e Tecnologia de Minas Gerais (ICTs MG) em parceria com empresas, startups ou cooperativas. Nessa linha, o valor requerido por projeto varia de acordo com o porte da empresa parceira. Os projetos com empresas que faturem até R$16 milhões podem solicitar até R$ 200 mil. Aqueles que tenham parceria com empresas que faturam entre R$16 milhões e R$300 milhões podem requerer até R$2 milhões. A chamada pode ser acessada clicando aqui.

O prazo para submissão de propostas vai até 8 de agosto de 2022. A submissão deve ser feita exclusivamente via Sistema Everest da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (Fapemig). No caso de dúvidas, basta enviar mensagem por meio do Fale Conosco da fundação.

Competitividade

Na avaliação do secretário de Desenvolvimento Econômico, Fernando Passalio, o lançamento dos editais estimula as empresas mineiras a se tornarem mais competitivas no mercado.

“Com o fomento à inovação que faremos por meio do Compete Minas, o Governo do Estado oferecerá melhores condições para que empreendimentos mineiros se desenvolvam e, consequentemente, contribuam para gerar oportunidade de emprego e renda aos mineiros”, enfatiza o secretário.

Compete Minas

Iniciativa da Fapemig e da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sede MG), o Compete Minas busca impulsionar os setores econômicos do Estado, além de aproximar as instituições de ensino e pesquisa e a iniciativa privada. “O Compete Minas promete gerar impacto significativo no processo de transferência de tecnologias geradas na academia para o setor empresarial, tanto pelo volume de recursos disponibilizados quanto pelas interações induzidas”, afirma o presidente da Fapemig, Paulo Sérgio Lacerda Beirão. “Nesse sentido, nossa expectativa é receber projetos que contribuam para transformar o conhecimento científico e tecnológico em produtos e serviços para a população”, pontua.

Segundo o subsecretário de Ciência, Tecnologia e Inovação, Felipe Attiê, a expectativa da Secretaria de Desenvolvimento Econômico para o lançamento dos editais representa um caminho para o desenvolvimento econômico do estado.

“Sabemos que para que as empresas mineiras continuem competitivas a nível nacional e internacional, a ciência, tecnologia e a inovação são fundamentais. Com o Compete Minas, queremos agregar às empresas mineiras um DNA compulsivo de tecnologia e inovação”, destaca o subsecretário.

Agência Minas