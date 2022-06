30 startups de Minas Gerais participam do Programa Capital Empreendedor, Sete Lagoas está entre selecionadas

Mais da metade das selecionadas têm mulheres como fundadoras. Na Região Central, há projetos de BH, Betim, Congonhas, Nova Lima, Ouro Preto e Sete Lagoas

Trinta startups de Minas Gerais foram selecionadas para a segunda etapa do Programa Capital Empreendedor e participam, entre de 27 junho e 15 de julho, do workshop de Empreendedores e Oficina de Pitch, série de 11 encontros on-line. Nesta fase, os empreendedores receberão dicas práticas para conquistar investidores, vão conhecer experiências de empresas investidas e se aproximarão de players do ecossistema nacional e local de capital de risco. No final dessa etapa, as startups participam de uma banca de investidores.

Em todo o Brasil, 931 startups se inscreveram para participar do programa, sendo 61 de Minas Gerais. “Ficamos impressionados com a qualidade dos projetos e com o número de inscritos. Será uma ótima oportunidade para as startups se preparem ainda mais para buscarem investidores de risco e se conectarem com esse ecossistema”, avalia Igor Martins, analista do Sebrae Minas.

Segundo ele, as startups selecionadas têm em comum um nível de maturidade mais avançado, além dos projetos inovadores. “Elas estão em fase de escala, no momento adequado para buscar investimentos” completa Igor. Um outro ponto que chamou a atenção no perfil das startups selecionadas, segundo o analista, é que quase metade delas têm mulheres como fundadoras.

É o caso da SportTI, que desenvolve tecnologias para gestão e marketing esportivo. Criada em agosto de 2016 e formalizada dois anos depois, a startup tem 10 colaboradores e atua em todo o Brasil. São três sócios-fundadores, entre eles Sandrelise Chaves, de 35 anos. Formada em Direito, ela tem quatro pós-graduações, um mestrado e se especializou em inovação e relacionamento estratégico.

A seleção da SporTI no programa Capital Empreendedor, segundo Sandrelise, acontece em um momento estratégico, em que a empresa está lançando uma linha de produtos voltada para o esporte eletrônico. “Nossa expectativa é que o programa Capital Empreendedor nos ajude a entender melhor o que está acontecendo no mercado e a ter um olhar diferenciado para o momento atual”, diz.

A empreendedora conta que, antes da pandemia, a startup tinha 16 vertentes de negócios mapeadas. “Selecionamos três para trabalhar em 2020, todas presenciais. Nosso faturamento foi a zero”, lembra. Foi quando decidiram se voltar para o esporte eletrônico. Em menos de um mês, a SporTI saiu de 600 para 10 mil atletas inscritos na plataforma. “Já tínhamos tecnologia pronta, mas durante dois anos tivemos que aprender muito para estar nesse mercado”, diz.

A SporTI tem mais de 150 mil usuários em sua plataforma, 40 clientes ativos e atende organizações de todos os portes, de escolas e prefeituras a grandes empresas. “Entregamos desde softwa rede marketing a gestão de eventos esportivos, tanto para competições quanto para escolas. “Hoje estamos maduros, até porque conseguimos sobreviver aos desafios da pandemia de forma sustentável”, comemora Sandrelise.

Mais perto dos investidores

O programa Capital Empreendedor é uma iniciativa do Sebrae com o objetivo de aproximar startups e negócios inovadores de investidores em todo o Brasil, entre instituições de fomento, investidores anjo, aceleradoras, plataformas de crowdfunding e fundos de investimento.

As 120 startups indicadas pela banca de investidores na primeira fase do programa, que vai até 13 de setembro, seguirão para a etapa seguinte, de mentoria. Elas vão receber mentorias individuais e coletivas nos seguintes temas: negócios, comportamento, dados, governança e máquina de vendas.

A última etapa do programa é o Circuito de Investimento. As 60 startups que receberem as melhores avaliações na etapa de mentorias apresentarão seus negócios para investidores de todo o Brasil em um evento presencial, no final do ano, em São Paulo. Na Região Central do estado, foram 24 startups selecionados nos municípios de Belo Horizonte (17), Betim (3), Congonhas (1), Nova Lima (1), Ouro Preto e Sete Lagoas (1).

Startups selecionadas na Região Central

Belo Horizonte: Kapputo, SporTI, Brickup, Digital Grid, SmartYou Online, Destock, Datta Büsiness Marketing Ltda, CONTROL FLUX, Vou ser pai. E agora?, Pronta, Zive Tecnologia Ltda (doecash), Coêsix, iHealthy, Partager – Compra Compartilhada de Imóveis, TARTANHA MED VET, Hotel Infantil Sol e Lua e Believe Agência de Consultoria e Publicidade

Betim: WMA Travel, Negócio Circular, VaiPraConta

Congonhas: LupaMagic.com

Nova Lima: TERRENO CERTO Tecnologias, Negócios & Participações Ltda

Ouro Preto: Farol Universitário

Sete Lagoas: Da Roça pra Porta

Com informações de www.prefacio.com.br