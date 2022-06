Prefeitura de Sete Lagoas inicia obras para implantar uma completa UBS no Barreiro

A Atenção Primária da Secretaria Municipal de Saúde vai mudar de patamar na região do Barreiro. Foram iniciadas as obras da nova UBS, que deverá ser aberta para atendimento em aproximadamente 90 dias. A unidade é resultado de uma parceria da Prefeitura com a Siderúrgica Viena e, nesta quinta-feira, 9, foi visitada pelo prefeito Duílio de Castro, o vice-prefeito Dr. Euro de Andrade, assessores da Saúde e representantes da empresa.

A credibilidade da administração municipal, aliada ao apoio do Legislativo, por meio do vereador Ismael Soares, permitiu a conquista desta parceria com a iniciativa privada que vai mudar a assistência clínica na região. “O grupo Viena é um parceiro muito importante da Prefeitura e, principalmente, do Barreiro. A empresa adquiriu o imóvel e agora estamos fazendo a reforma e ampliação. Nossa gestão tem conquistado muitas parcerias em projetos que estão dando muito certo”, avaliou o prefeito Duílio de Castro.

Para valorizar ainda mais a parceria, a unidade levará o nome de Benedicto Valladares Pinto, que é avô de Rodrigo Valladares, vice-presidente do Grupo Viena e responsável pelo apoio em todos os projetos da empresa no Barreiro. “Uma homenagem que deixa todos os nossos familiares com orgulho. Fazemos muitas parcerias e, tenho certeza, que com esta visão social da Prefeitura, será uma grande realização. Pensamos, inclusive, em ajudar em termos de equipamento para tudo funcionar bem”, declarou Rodrigo Valladares.

Quem tem experiência em saúde pública pode avaliar a importância de uma unidade tão completa em uma comunidade que fica distante da área urbana da cidade. “Sei o valor dessa região porque trabalhei 18 anos na comunidade de Riacho do Campo, que fica bem próxima. Existe uma necessidade pediátrica e clínica que será sanada. Todos os envolvidos merecem nosso reconhecimento”, comentou o vice-prefeito Dr. Euro de Andrade.

O planejamento prevê a expansão do atendimento já disponibilizado no Barreiro em outra unidade, localizada na rua Minas Gerais, 46, com menor capacidade. Em breve, serão mais equipes e serviços para garantir saúde de qualidade. “Teremos uma estrutura aconchegante e adequada para trazer mais conforto ao usuário. Serão duas equipes de Estratégia de Saúde da Família e ainda postos de coleta de exame e vacinação. É a humanização do acesso à saúde”, avalia o secretário municipal de Saúde, Dr. Marcelo Fernandes.

O trabalho está em ritmo acelerado e esse investimento terá resultados brevemente. A nova UBS fica na rua Alfredo Pereira de Souza, 26, uma posição estratégica que oferece fácil acesso à toda a população da região. A expectativa é que a estrutura assuma o papel de oferecer atendimento a um público estimado em 13 mil pessoas.

Com Prefeitura de Sete Lagoas