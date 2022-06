Prefeitura promove seminário com campeão nacional e internacional de jiu-jitsu Rolker Gracie

Prefeitura apoia seminário com campeão nacional e internacional de jiu-jitsu Rolker Gracie

Rolker é faixa vermelha e branca de Jiu-jitsu 8º Grau

A Prefeitura de Sete Lagoas – por meio da Secretaria Adjunta de Esportes – apoia o Seminário de Rolker, um dos Gracie, família com tradição internacional no jiu-jitsu. O evento será realizado neste sábado, 11, a partir das 17h, no Ginásio Poliesportivo Dr. Márcio Paulino. O evento é uma realização da Pacato Team Escola de Lutas.

Rolker Gracie é faixa vermelha e branca de Jiu-jitsu 8º grau e membro da família Gracie, sendo o quarto filho de Hélio Gracie. Está associado, junto com seu irmão mais novo, Royler Gracie, à academia de jiu-jitsu Gracie Humaitá.

Entre seus títulos, estão Faixa Vermelha e Preto 7º Dan, Tri Campeão Copa Linjji, Bi Campeão Copa Lightning Bolt, Campeão Copa Company Carioca, Campeão Copa Pit Bull e Campeão Carioca (Faixa preta).

Seminário

Data: 11 de junho (sábado)

Horário: 17h

Local: Ginásio Dr. Márcio Paulino

Informações e inscrições: (31) 98451-4248