Tremores constantes abalam moradores de Sete Lagoas

Lideranças e população buscam esclarecimentos e investigação aprofundada.

Os tremores recorrentes continuam assustando os sete-lagoanos, mesmo após especialistas ressaltarem que não existe risco, pois são de natureza leve de acordo a Escala Richter, registrando média de 2,3, que tem semelhança com a passagem de um veículo pesado por uma rua.

No entanto, moradores de bairros que vêm sentindo frequentemente tais abalos, afirmam perceberem o surgimento de trincas nas residências, como o caso do Sr. José Miranda Rodrigues, da Rua Raimundo José Dias, no bairro Morro do Claro, relatando que, desde o primeiro tremor, as rachaduras começaram a surgir em sua casa, tanto na parte interna quanto externa. “Minha casa foi construída há cerca de 15 anos e não tinha nenhum problema até então. São vários locais, tanto dentro quanto fora da casa. Um tremor foi bem forte, estávamos dormindo e sentimos. Muito difícil. Esperamos providências das autoridades”, alegou preocupado.

Eliana Miranda, presidente da Associação Comunitária do Bairro Mata Grande, avaliou que a situação não está nada esclarecida e que tudo depende do estudos. “Esses estudos não acontecem da noite para o dia e temos que aguardar. A reunião com Brenannd foi excelente, porém, um professor da USP não pode afirmar nada sem estudos”, argumentou.

Ela ressaltou ainda que foi colocado mais um sismógrafo pelo próprio professor e seu assistente na região. “Ele pediu para a Brennand que fizesse alguns ajustes no sismógrafo já existente e eles se propuseram a fazer. Ficaram também de instalar uma estação sismológica, o que vai possibilitar mostrar o local e a profundidade, ou seja, com essa estação tudo vai ser mais esclarecido. A associação aguarda e pedindo que não aconteça nada pior”, relatou apreensiva a presidente.

Eliana defende mais união dos moradores, além da Mata Grande e adjacências que vêm discutindo o assunto, já com reuniões realizadas.

A Defesa Civil de Sete lagoas já atendeu 16 chamados via 153. Sérgio Andrade de Carvalho Júnior, Coordenador do órgão em Sete Lagoas, informou que o número de solicitações para a realização de vistorias em imóveis, devido aos tremores, têm aumentado muito. “Apesar disso, não temos nenhuma comprovação técnica que os problemas de trincas e rachaduras em imóveis, até o momento vistoriados, tenham sido provocados pelos tremores. Temos feito a classificação e monitoramento dos imóveis vistoriados”, destacou.

Ele informou ainda, que o município está finalizando uma cartilha impressa e on-line, que será distribuída na cidade orientando os sete-lagoanos quanto aos procedimentos, durante e após os tremores.

A Defesa Civil vai realizar uma simulação para procedimentos sobre os tremores, data ainda não definida. As denúncias são recebidas pelos telefones: 153 ou (31) 3776-7890

A Comissão de Saúde, Meio Ambiente e Assistência Social, em reunião extraordinária, na segunda (06), debateu as possibilidades para as causas dos tremores de terra que foram confirmados na cidade recentemente. Professores de geologia, representantes do SAAE, prefeitura, Guarda Municipal e vereadores debateram o assunto. Quem dirigiu a sessão foi o presidente da Comissão, vereador Gilson Liboreiro (SD). Um dos desdobramentos do encontro e para manter as discussões foi marcada nova reunião dia 22 de junho.

Entre os participantes, o geólogo e professor da Universidade de São Paulo (USP), Paulo Henrique Galvão, ratificou que é “impossível prever novos abalos. Sugiro fazer cartilhas explicativas com informações mais mastigadas para a população”. Ele apresentou um estudo que foi tese do seu doutorado onde sugere que os abalos são causados por “acomodações do solo em cavernas mais profundas”.

Também em busca de explicações para os fenômenos, o secretário de Meio Ambiente, Edmundo Diniz, informou que várias entidades foram acionadas pelo município depois dos registros e que foi desencadeado um estudo sobre o assunto. “Um estudo da UNB precisou que o epicentro do primeiro abalo foi de 14 km de profundidade”.

Essa informação, de acordo com ele, descarta a tese de que a extração de água no subsolo fosse um fator causador dos abalos. O sismógrafo mais próximo que registra e mede os abalos na cidade está 150 km de Sete Lagoas. Por este motivo o secretário solicitou a instalação de um equipamento aqui.

Endossando as informações e dados relacionados aos tremores, o professor de engenharia de minas, Paulo Roberto Aranha, reforçou que “sismos são coisas naturais e acontecem o tempo todo. A chance de acontecer por conta da extração da água e ação humana é muito pequena”.

A equipe de policiais acompanhou uma reunião de moradores com um professor da USP, especialista em fenômenos sísmicos e continua em busca de respostas e caso haja algo em desacordo com a legislação vigente, cobrar dos responsáveis uma solução para o fato.

Da Redação