Imortal do Atlético, Careca recebe homenagem do Clube Náutico de Sete Lagoas

Colosso Campestre realiza um dia diversificado com homenagem, inauguração e jogos festivos.

O verdadeiro ídolo é aquele que faz a diferença. E é fazendo a diferença que no último sábado (04), o Clube Náutico de Sete Lagoas homenageou o senhor, Jesus Carlos (Careca), com 77 anos de idade, pelos serviços prestados ao Clube Atlético-MG e ao clube sete-lagoano.

“Eu fiquei bastante emocionado por ter sido homenageado pelo Náutico e meus amigos. Já joguei no Valério de Itabira, no Democrata por 8 anos e no Atlético eu sou um Imortal, com direito a frequentar qualquer ambiente do clube, ingressos para mim e um acompanhante, isso é minha vida. Joguei 20 anos profissionalmente e graças a Deus fiz o melhor possível. Tenho também homenagens de vereadores e prefeitos de Sete Lagoas. Quem não gosta de ser homenageado?”, refletiu emocionado Careca.

Após a homenagem, o Clube Náutico inaugurou o vestiário Oliveirão, que passou por reforma recente e realizou dois jogos festivos, recebendo as equipes, master do Clube Atlético-MG e a de veteranos do Tradição de Três Marias-MG para jogar contra as seleções dos atletas que jogam no clube.

Com a bola rolando a equipe de masters do Clube Náutico foi derrotada pelo placar de 3×2 para o masters do Clube Atlético-MG e o time, veteranos do Clube Náutico empatou por 2×2 com os veteranos do Tradição de Três Marias-MG.

Ascom Clube Náutico