Sicoob Credisete coloca em prática projeto para impulsionar negócios entre seus associados

O Sicoob Credisete sempre inova com ideias para criar oportunidades para seus associados. A mais recente é o “Negócios entre Cooperados”, projeto que une pessoas que fazem parte do universo cooperativista e também seus convidados. O primeiro encontro foi realizado nesta quarta-feira, 8 de junho, no espaço de Coworking que fica no 3ª andar o moderno Centro Administrativo da cooperativa.

A reunião consiste em uma metodologia dinâmica e ágil, permitindo que os empreendedores possam divulgar seus produtos e serviços de forma organizada, calculada e com integração. Todos os participantes circulam de mesa em mesa e, nesta dinâmica, todos se comunicam até o final do encontro sem repetir contados. Esse networking de qualidade cria uma ótima oportunidade de fechar negócios. Este novo serviço é totalmente gratuito e exclusivo para os associados empresários e convidados do Sicoob Credisete.

Um grande diferencial foi a equipe de apoio formada por alunos do Serpaf, adolescentes Jovem Aprendizes que deram um show à parte. Esta metodologia dinâmica foi desenvolvida pela publicitária Aline Nery de Campos e cedida ao Sicoob Credisete com o nome “Negócios entre Cooperados”. O sucesso foi tão grande que outros eventos serão realizados brevemente. Procure seu gerente e manifeste sua intenção de fazer parte deste momento.

Adriana Teixeira, gerente de Negócios do Sicoob Credisete, destaca a importância deste tipo de momento interativo. “Mais uma ação comemorativa dos 35 anos do Sicoob Credisete. Um novo serviço para os associados que ganham a oportunidade de apresentar os seus produtos e serviços e alavancar seus negócios. Uma maneira diferente e produtiva de estreitar relacionamentos. O Sicoob Credisete sempre está preocupado com o desenvolvimento de seus associados e consequentemente fomentando a economia local”, comentou.