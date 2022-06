URGENTE: Mulher suspeita de envolvimento com quadrilha é presa em Sete Lagoas

Após meses de monitoramento pela Guarda Civil, Polícia Civil e Polícia Rodoviária Federal de Sete Lagoas, L.M.A.S de 66 anos, suspeita de envolvimento com quadrilha de golpe do achadinho, foi presa nesta quinta-feira na cidade, por volta de 15 horas pela Polícia Militar.

Segundo informações, trata-se de uma quadrilha de Brasília- DF, que atua em várias cidades praticando crime de estelionato, principalmente em idosos, nas portas das agências bancárias. Esse crime também é conhecido como “golpe do achadinho” e refere-se a uma modalidade que consiste no assalto ou furto realizado logo após a vítima sacar uma quantia dos bancos ou caixas eletrônicos, na maior parte das vezes, elevada.

De posse dos dados dos integrantes da quadrilha e veículos utilizados para a prática dos crimes, nesta quinta-feira, através de uma operação foi possível a prisão da mulher que ficaria na porta dos bancos levantando informações das vítimas e repassando as informações aos demais criminosos para a prática do crime.

No dia 13 de maio foram levados R$ 13 mil em espécie de uma vítima em Sete Lagoas. Na quarta-feira desta semana, foram levados mais R$3 mil reais de um idoso, após saque no banco Bradesco, no bairro Canaã.

Na operação de hoje já foram contabilizados, até o momento R$ 2.720,00, além de 12 cartões de banco com diversos nomes e documentos das vítimas. Um veículo Renaut/Sandero com placa de Brasília, também foi apreendid.

A mulher presa informou para a polícia que veio de Brasília, através de outros membros da quadrilha que a ensinaram a praticar o golpe, porém eles conseguiram fugir. Ela disse ainda, que já esteve na cidade em outras datas para a prática do mesmo crime, juntamente com os outros envolvidos.

A operação desta quinta conta com a Guarda Civil, Polícias Civil e Militar.

Ocorrência em andamento.