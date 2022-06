Boletim Covid: Nesta quinta-feira não há pacientes internados em leitos de UTI Covid em Sete Lagoas

Sexta tem 3ª dose para adolescentes a partir de 16 anos em 15 salas de vacinação

Sete Lagoas soma nesta quinta-feira, 9, 36.740 casos de Covid em Sete Lagoas desde o início da pandemia, com a confirmação de 125 contaminações: 68 mulheres e 57 homens. São 583 pessoas com alguma síndrome gripal sendo monitoradas e 17.784 que já tiveram esse acompanhamento concluído, 404 pessoas em isolamento domiciliar, 35.654 casos curados e 65.214 testes negativos. Não há óbitos desde 9 de abril. São 679 óbitos por Covid e cinco pacientes internados em enfermaria (três deles no Hospital Nossa Senhora das Graças e dois no Hospital Municipal). São quatro de Sete Lagoas e um de Abaeté. Não Há pacientes em UTI hoje. Três dos internados tiveram testes positivos e dois aguardam exames.

Adolescentes

Nesta sexta, 10, tem 3ª dose para adolescentes a partir de 16 anos, de 09h às 16h, nos seguintes locais: ESF Alvorada, Barreiro, Eldorado, Fazenda Velha e Itapuã; UBS Belo Vale, Cidade de Deus, Luxemburgo e N.S. das Graças e CS Montreal, Progresso, Santa Luzia, Santo Antônio, São João e Várzea. Lembrando que as unidades do Cidade de Deus, Belo Vale e Luxemburgo têm horário estendido até 18h30. Documentos: identidade com foto, comprovante de 2ª dose, cartão SUS ou CPF.

Para agendar 1ª e 2ª doses de Coronavac em pessoas a partir de 12 anos, 2ª dose de Pfizer em pessoas a partir de 12 anos, 3ª dose em gestantes e puérperas até 45 dias após o parto e 3ª dose para imunossuprimidos a partir de 12 anos, deve-se ligar no telefone (31) 3773-2864. As doses serão aplicadas no ESF Santa Luzia – R. José Duarte de Paiva, 134, Centro. Documentos: identidade com foto, comprovante da dose anterior (para 2ª e 3ª doses), cartão SUS ou CPF, comprovação de gestante, puérpera ou imunossuprimido (para 3ª dose).

A 1ª dose da vacina contra a Covid já foi aplicada em 185.980 adultos e a 2ª dose em 177.070. Até o momento foram 5.912 aplicações de 1ª dose da Janssen, 14.699 crianças com 1ª dose e 8.700 com 2ª dose, com 84,7% da população com 1ª dose e 76,1% com 2ª dose, considerando 243.950 habitantes, segundo o IBGE/2021. Já a 1ª dose de reforço foi aplicada em 102.978 pessoas, 54,9% da população autorizada a tomar o reforço (187.509 pessoas). A 2ª dose de reforço foi aplicada em 10.449 pessoas. Ao todo, 505.788 doses já foram aplicadas. Doe 1Kg de alimento não perecível ou ração animal na campanha Vacinação Solidária. Realização: Prefeitura. Apoio: Sicoob Credisete e CDL Sete Lagoas. Informações: www.setelagoas.mg.gov.br/coronavirus

Gripe e Sarampo

As campanhas de vacinação contra Gripe e Sarampo para grupos prioritários seguem até 24 de junho. As doses estão disponíveis de 08h às 16h30 nas 19 salas de vacinação do município. Os grupos prioritários da vacina da gripe são idosos acima de 60 anos; trabalhadores da saúde; crianças de 6 meses a 5 anos incompletos; gestantes e puérperas; povos indígenas; professores; pessoas com comorbidades ou com deficiência permanente; integrantes das forças de segurança; caminhoneiros e trabalhadores de transporte coletivo; funcionários e população do sistema prisional. Documentos: identidade com foto (idosos), certidão de nascimento (crianças), comprovante da comorbidade ou deficiência, comprovante de vínculo empregatício na área (categorias profissionais) e comprovante de condição de grávida ou puérpera até 45 dias.

Já contra o Sarampo os públicos são crianças de 6 meses a menores de 5 anos e trabalhadores da área da saúde, de 8h às 16h30, nos Centros de Saúde Santa Luzia, Santo Antônio, Várzea, São João, Orozimbo Macedo, Manoa, Montreal e Progresso; nas UBS Cidade de Deus, Luxemburgo e Belo Vale e nos ESF CDI 1, Catarina, Esperança, Eldorado, Alvorada, Fazenda Velha e Barreiro. Documentos: Cartão Vacinal, CPF ou Cartão SUS.