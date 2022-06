Secretário municipal de de Meio Ambiente visita complexo industrial do Iveco Group

Na semana passada, representantes do Iveco Group receberam a visita do Secretário de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico e Turismo de Sete Lagoas (MG), Edmundo Diniz Alves, no complexo industrial localizado na cidade. O convidado conheceu as linhas de produção de veículos comerciais, da IVECO e da IVECO BUS, de powertrain, da FPT Industrial, e de veículos de defesa, da IDV.

Eduardo Freitas, diretor de Relações Institucionais do Iveco Group, destaca a importância da visita dado o histórico de parceria entre a empresa, o município e a sociedade setelagoana. Temas como o crescimento da produção nas plantas e a formação de mão de obra técnica especializada foram abordados durante o encontro.

Iveco Group N.V. (MI: IVG) é um líder automotivo global ativo em Veículos Comerciais e Especiais, Powertrain e Serviços Financeiros relacionados. Cada uma de suas oito marcas é uma grande força em seu negócio específico: IVECO, pioneira em veículos comerciais, projeta, fabrica e comercializa caminhões pesados, médios e leves; FPT Industrial, líder global em uma vasta gama de tecnologias avançadas de powertrain nos setores de agricultura, construção, naval, geração de energia e veículos comerciais; IVECO BUS e HEULIEZ, marcas de ônibus para o transporte coletivo e premium de passageiros; Iveco Defence Vehicles para veículos de defesa e proteção civil altamente especializados; ASTRA, líder em veículos pesados para mineração e construção em grande escala; Magirus, fabricante de veículos e equipamentos de combate a incêndios de renome internacional no segmento; e IVECO CAPITAL, braço financeiro que apoia as marcas do grupo. O Iveco Group emprega aproximadamente 34 mil pessoas em todo o mundo e possui 29 fábricas e 31 centros de pesquisa e desenvolvimento. Na América do Sul, estamos presentes no Brasil (no Estado de Minas Gerais) e na Argentina (em Córdoba), onde reunimos aproximadamente 4 mil colaboradores

Por Marcelo Fonseca