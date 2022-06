No Independência: América é derrotado pelo Ceará e perde invencibilidade de nove meses como mandante na Série A

A Décima rodada do Brasileirão derrubou os nove meses de invencibilidade do América como mandante na competição. Diante do Ceará, o Coelho foi derrotado por 2 a 0, no Independência, nesta quarta-feira (8). O revés também afastou a possibilidade de a equipe entrar no G-4. Os dois gols da partida foram em lances de contra-ataque, marcados por Mendoza, o artilheiro do Vozão nesta temporada, com 15 gols.