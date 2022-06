Fim do Tabu: Cruzeiro vence o CRB como mandante pela primeira vez na história do duelo

Jogando em casa, o Cruzeiro recebeu o CRB em quatro oportunidades. Foi uma partida pelo Brasileirão, duas pela Série B, e uma pela Copa do Brasil. Dessas, tiveram dois empates e duas vitórias da equipe de Alagoas.

O primeiro duelo foi pelo Campeonato Brasileiro de 1980. As equipes se enfrentaram pela sétima rodada do Grupo A, na primeira fase do torneio, que tinha outro formato. A partida terminou empatada em 0 a 0. O segundo encontro já foi pela terceira fase da Copa do Brasil de 2020. O CRB venceu o Cruzeiro por 2 a 0, no Mineirão, com dois gols de Léo Gamalho.

No mesmo ano, os dois times voltaram a se encontrar pela Série B do Brasileiro. O jogo, disputado no Mineirão, foi válido pela oitava rodada da competição. O time celeste até saiu na frente, com gol de Marcelo Moreno. Mas o CRB empatou no fim da partida, novamente com Léo Gamalho.

O último encontro entre Cruzeiro e CRB em Belo Horizonte havia sido pela Série B do ano passado. Os times se enfrentaram pela segunda rodada da competição, com vantagem para a equipe alagoana. Em partida movimentada, o CRB venceu por 4 a 3.