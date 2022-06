Boletim Epidemiológico: Minas registra 8.440 casos e sete mortes por Covid em 24 horas

Em Minas, 16,7 milhões de pessoas completaram o esquema vacinal contra a Covid até esta manhã, o que consiste em 83% da população com mais de 5 anos. Em relação à primeira dose, foram 17,9 milhões, ou 89%.

Já a vacinação infantil segue bem abaixo do ideal. Até o momento, apenas 655 mil meninas e meninos de 5 a 11 anos receberam as duas doses do imunizante, o que representa 35% do público-alvo.