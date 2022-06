Pandemia: Coronavírus já matou 80 jovens de 10 a 19 anos em Minas

Oitenta jovens de 10 a 19 anos perderam a vida para a Covid-19 até esta quinta-feira (9) em Minas Gerais. O último óbito foi registrado nas últimas 24 horas e computado no boletim epidemiológico nesta manhã. O levantamento, no entanto, não informa a idade exata do paciente, assim como a cidade do registro.