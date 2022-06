Sete Lagoas será palco para Atom Pink Floyd

Show imperdível será no dia 18 de junho de 2022, sábado.

Anote na agenda: Se você é fã do Pink Floyd tem um encontro marcado no dia 18 de junho, sábado, a partir das 18h, no Mercado San Pietro Eventos, em Sete Lagoas/MG: a banda ATOM Pink Floyd apresenta o espetáculo “Coming Back To Life”, com os grandes sucessos da banda britânica.

No palco, o som de dez músicos profissionais se harmoniza com projeções produzidas por vídeo artistas e uma robusta estrutura de iluminação cênica. “Tudo foi pensado para que o show fosse uma verdadeira e inesquecível homenagem”, conta o vocalista e guitarrista Helinho Guimarães.

O show passa por todas as fases da banda, desde as experimentações psicodélicas dos anos de 1960, passando pelo brilho megalomaníaco dos álbuns “The Dark Side of The Moon”, “Wish You Were Here”, “Animals” e “The Wall”, até a fase pós Roger Water.

No repertório, obras primas de pura arte, musicalidade, sensibilidade, poesia social e autorreflexão. O espectador verá uma explosão de arte que vibra a cada nota, iluminando a obra de uma das bandas mais geniais de todos os tempos. “É um show muito bem produzido, bem montado, com um repertório que homenageia toda a carreira da banda, um cuidado extremo com a parte musical aliada a uma parte áudio visual bastante elaborada, proporcionando uma experiência única para os fãs”, conta o vocalista.

A banda é formada por Helinho Guimarães – vocal, violão, guitarra, direção executiva; Rufino Silvério – vocal, teclados, synth; Paulo Victor – bateria; Renato Valente – baixo; Mariana Roque, Thaís Coimbra e Joyce Hayabusa – backing vocal.

Outras atrações

Além da Atom, quem for ao evento vai poder curtir outros shows como o da banda Jurassic Rock – liderada por Khadhu Capanema; do músico Gleison Túlio e discotecagem da Sabrina Brasil.

O evento é uma realização da Atom Pink Floyd, em parceria com Denilson Lanza, Marcos Mezenga e Mateus Parada.

Serviço

ATOM PINK FLOYD EM SETE LAGOAS

Data: 18 de junho de 2022, sábado

Horário: a partir das 18h

Local: Mercado San Pietro Eventos

Rua Pedra Grande, 2543, Santo Antônio, Sete Lagoas, MG

Classificação etária: livre

Ingressos: a partir de R$40 (meia-entrada social + 1kg de alimento não-perecível)

Venda online: Sympla

Outras atrações: banda Jurassic Rock, Gleison Túlio e discotecagem por Sabrina Brasil

Site: https://www.atompinkfloyd.com

Instagram: https://www.instagram.com/atomfloydtribute/

Realização: Atom Pink Floyd, Denilson Lanza, Marcos Mezenga e Mateus Parada.

FICHA TÉCNICA

Helinho Guimarães – Vocal, violão, guitarra, direção executiva

Rufino Silvério – Vocal, teclados, synth

Paulo Victor – Bateria

Renato Valente – Baixo

Mariana Roque, Thaís Coimbra e Joyce Hayabusa – Backing Vocals

Produção executiva: Íris Prates

Assessoria de imprensa: Bicalho Comunicação