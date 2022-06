Céu Constelado na 8ª Temporada de Teatro de Sete Lagoas

A Cimento Nacional, a Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais e a Preqaria Cia de Teatro convidam a todos para o encerramento da 8ª Temporada de Teatro de Sete Lagoas, no sábado, 11 de junho de 2022, às 20 horas na Feirinha da Lagoa Paulino.

O espetáculo da noite é, “Céu Constelado”, um trabalho sobre o amor e sobre as guerras, externas e internas, que se vale do encontro de várias artes como: teatro, dança, música ao vivo, para trazer ensinamentos de nossos ancestrais, povos originários que recomendam aquietar nossos rios internos e escutar com o coração.

O roteiro foi escrito e dirigido por João Valadares em colaboração com a equipe, e tem como pano de fundo a formação do povo brasileiro, vista pela ótica dos vencidos, recontando uma história ao mesmo tempo real e ficcional. Fruto de um rico trabalho de investigação de estados cênicos a partir das máscaras, a peça abre caminhos para criar repertórios de imagens coletivas que deixam margem para diferentes interpretações.

As aparições míticas compostas pelos atores vieram à tona através dos mascaramentos criados pelos próprios atores através do workshop de criação com materiais reciclados com Rogério Alves, ator de alguns espetáculos do grupo. O elenco é diverso, com diferentes níveis de formação artística, e traz implícito a importância da Escola Livre de Artes de Sete Lagoas e do Centro Cultural Nacional – Teatro Preqaria, como redutos na arte de formar e aglutinar pessoas em torno da arte. Fez parte do processo de criação os workshops de dança afro com Marcos Miranda, hip-hop com Lorenzo Kaverna, musicalização com Rogério Paral, de máscaras com João Valadares, de preparação vocal e canto com Mestre Saúva, e expressão vocal e ritmo com Raquel Coutinho.

A 8ª Temporada de Teatro tem patrocínio da Cimento Nacional através da Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais e conta com o apoio da CBB Contabilidade, Gellak Sorvetes, JCL Engenharia e Panificadora Galdina.

FICHA TÉCNICA

Direção e dramaturgia: João Valadares

Em cena: Anna Oliveira, Augusto Malk, Débora Campelo, Edvan Menezes, Ethiene Lelis, Fábio Damasceno, Felipe Gontijo, Guilherme Reis, Iasmin Duarte, Ilza Gonçalves, João Carvalho, Julia Campos, Julia Karoline, Letícia Cley, Lucélia Benvinda, Luíza Alvarenga, Manuella Nunes, Mariana Surian, Marta Soares Matheus Carvalho, Musse Hastens, Nathan Brits, Olívia Mara, Pedro Dumont, Ranielle Flor, Renato da Glória, Sirlene Marques, Sheila Oliveira, Stéfany Lorraine, Vitor Tadeu.

Percussão: Bruno Batista, Marquinhos Assis, Mestre Sauva e Lorenzo Caverna.

Coro: Amanda Paiva, Ana Clara Alencar, Valéria Moreira, Thais Azevedo, Ana Lívia, Cintia Mara.

Musicalização e Contrabaixo: Rogério Pardal

Violão: Mateus Cotosck

Flauta: Renato da Glória

Dramaturgista: Claudio Diniz

Preparação vocal: Mestre Sauva

Preparação corporal: Lorenzo Kaverna

Coreografia, Dança Afro e preparação corporal: Marcos Miranda

Expressão vocal e ritmo: Raquel Coutinho

Workshop de Máscaras em Material Reciclável: Rogério Alves

Figurino: Anna Oliveira e Ilza Gonçalves.

Costureira: Ilda Gonçalves.

Designer gráfico: Felipe Gontijo

Assessoria de Imprensa: Izabela Oliveira

Produção: Anna Oliveira, Felipe Gontijo e João Valadares.

Realização: Preqaria Cia de Teatro

Ascom Preqaria Cia de Teatro