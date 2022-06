Cultura em Movimento: Prefeitura divulga agenda cultural para os meses de junho, julho, agosto e setembro

Pak Day, Caldo da Lua, Semana do Folclore, Festival de Corais e Parada LGBT, entre outras atrações, estão programadas

Uma das áreas mais prejudicadas durante a pandemia, o setor cultural volta a movimentar Sete Lagoas nos próximos meses. Para isso, a Prefeitura de Sete Lagoas – por meio da Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Cultura (SMEEC), divulga o calendário de eventos culturais para os meses de junho, julho, agosto e setembro deste ano, com várias atrações, agitando a cidade.

Já no próximo sábado, 11 de junho, o público poderá prestigiar dois espetáculos teatrais: o encerramento da 8ª Temporada de Teatro de Sete Lagoas, com a peça “Céu Constelado”, da Preqaria Cia de Teatro, na Praça da Feirinha, e “Deu a Louca nos Contos de Fada”, na Casa da Cultura. “A Secretaria Adjunta de Cultura vem apoiando, na medida do possível, ações que possam promover o bem estar social, além de incentivar o turismo na nossa cidade”, comenta Gislene Inocência, secretária adjunta de Cultura.

A gerente geral de Cultura, Priscila Horta, lembra que as parcerias realizadas com os produtores culturais da cidade que buscam a Prefeitura voltaram a acontecer depois de um longo período em que a pandemia dificultou essas ações. “Esperamos que esta retomada seja definitiva e que consigamos cumprir nosso calendário cultural. Além disso, queremos ampliar ações de educação e preservação do nosso patrimônio, promover a interlocução com o desenvolvimento turístico da nossa região e desenvolver projetos voltados para a inclusão social e cultural de crianças e adolescentes da nossa cidade”, destaca a servidora.

Ainda segundo Priscila, é importante perceber a cultura para além do entretenimento. “Trata-se de um setor, um vetor econômico do município e uma ferramenta na formação cidadã dos nossos jovens”, reforça. Confira o cronograma de eventos culturais para os próximos meses, lembrando que a programação está sujeita a alterações e à inclusão de mais eventos.

Junho

Dia 11, sábado: Teatro Céu Constelado – encerramento da 8ª Temporada de Teatro de Sete Lagoas (Praça da Feirinha)

Dia 11, sábado: Teatro Deu a Louca nos Contos de Fada (Casa da Cultura)

Dia 12, domingo: Festa de Preto Velho (Bairro Bela Vista)

Dia 13, segunda: Quadrilha Poeirinha (Igreja Santo Antônio)

Dia 18, sábado: Mercado Vila Mangabeiras (Rua Paulo Frontin)

Dia 19, domingo: Pak Day (Praça da Feirinha)

Dia 24, sexta: Apresentação de Dança com grupo de Viçosa (CAIC Montreal)

Dia 27, segunda: Arte Brasil (Casa da Cultura)

Dia 30, quinta: Feirinha Acústica (Praça Tiradentes)

Julho

Dia 4, segunda: Reunião Conselho de Cultura (Secretaria de Educação)

Dia 5, terça: Reunião COMPAC (Secretaria de Educação)

Dia 15, sexta: Caldo da Lua (Serra de Santa Helena)

Dia 28, quinta: Feirinha Acústica (Praça Tiradentes)

Dia 30, sábado: Apresentação Musical (Casa da Cultura)

Agosto

Dia 15, segunda: Início da Semana do Folclore

Dia 20, sábado: Festival Internacional de Corais com show de Sérgio Pererê (Praça Tiradentes / Casarão)

Setembro

Dia 11, domingo: Parada LGBT