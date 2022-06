Ingresso promocional para jogo da classificação do Democrata, na Arena do Jacaré

Até esta quinta-feira (09) o torcedor do Democrata pode comprar seu ingresso a preço promocional, R$ 10, para o jogo da classificação do Jacaré contra o Tupynambás, no sábado, 15h30, na Arena do Jacaré. Quem preferir comprar a camisa oficial do clube ganha dois ingressos para o jogo.

A venda antecipada acontece na Arena do Jacaré (Hall de entrada), Beco Acessórios (Monsenhor Messias), Beco Acessórios (Emílio Vasconcelos), Carnes & Afins, Casa Progresso, Cooperlíder, Mobiliadora São José, Padaria 24 horas, Padaria Lanza e Padaria Morro Vermelho.

A diretoria trabalha para ter casa cheia empurrando o time para a segunda fase. “Estamos trabalhando para atender bem cinco mil torcedores”, aposta o presidente Renato Paiva. Além das promoções da camisa e no preço do ingresso mais um evento Arena Day vai acontecer. O grupo Samba Solto é atração confirmada do evento.

O Jacaré é o terceiro colocado na tabela de classificação com 16 pontos atrás do Boa Esporte, 17, e Betim Futebol, 20, os dois já garantidos no hexagonal final. O adversário do Democrata na rodada final é o Tupynambás, quarto colocado, também com 16 pontos.

Os seis primeiros colocados se classificam para a segunda fase. No hexagonal final todos jogam contra todos e os dois primeiros sobem para a elite no próximo ano.

por Marcelo Paiva