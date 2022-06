Justiça do Trabalho afasta horas extras de trabalhador que conversava em grupo de aplicativo da empregadora após o expediente

A Justiça do Trabalho em Minas Gerais isentou uma empresa do ramo de fertilizantes de pagar as horas em que empregado conversava em aplicativo de mensagens do grupo da empresa. A decisão é da Sétima Turma do TRT de Minas.

O trabalhador alegou que, após sua jornada de trabalho, inclusive nos dias de descanso, permanecia em constante conexão com a empresa via aplicativo para atender chamados e resolver assuntos urgentes, verificar informações do serviço, relatórios, entre outros. Sustentou que indiretamente era obrigado a se manter no grupo, para não sofrer represália dos superiores hierárquicos.

Entretanto, ao analisar as provas, o desembargador Paulo Roberto de Castro, relator do recurso, convenceu-se de que, apesar de o grupo de aplicativo de mensagens ter sido criado no ambiente de trabalho, não se prestava apenas a assuntos relacionados ao trabalho. Mas também se voltava para interação entre os empregados, não havendo prova de qualquer punição em caso de não participação.

Testemunhas revelaram que as conversas abrangiam o repasse de informações e consultas reciprocas, além de assuntos alheios ao trabalho. O desembargador concordou com o entendimento de primeiro grau, no sentido de que os empregados não recebiam ordens ou ficavam à disposição da empresa, mas interagiam, entre si, não havendo trabalho propriamente dito no grupo.

Portanto, negou-se provimento ao recurso do trabalhador, no aspecto.

