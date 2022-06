Plenário da Câmara avalia proposta do Executivo para Projeto que trata da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO)

Acontece nesta quinta-feira (09), a partir das 9h, no Plenário do Legislativo, Audiência Pública onde os vereadores vão avaliar a proposta do Executivo para a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO). Estará em debate o Projeto de Lei Ordinária (PLO) 237/2022 que “estabelece as diretrizes para elaboração da Lei Orçamentária Anual do Município de Sete Lagoas para o exercício de 2023 e dá outras providências”.

A Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) estabelece quais serão as metas e prioridades para o ano seguinte. Para isso, fixa o montante de recursos que o governo pretende economizar; traça regras e limites para as despesas. Técnicos do Executivo serão os responsáveis pela apresentação aos vereadores.

A apresentação está prevista na Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). A Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária e de Tomada de Contas (CFFOTC) é que vai coordenar os trabalhos. O vereador Rodrigo Braga (PV) é o responsável pela presidência da CFFOTC.

Ascom/Câmara Municipal