Brasileirão: América x Ceará: prováveis escalações, arbitragem e transmissão para o jogo desta quarta

O Coelho defende uma invencibilidade de dez anos, ou cinco jogos, pela Primeira Divisão do Campeonato Brasileiro. Nos últimos cinco duelos foram três empates e duas vitórias para a equipe alviverde.

No entanto, Vagner Mancini terá o retorno de Everaldo, que foi liberado pelo departamento médico após se recuperar de lesão. Ele briga por uma vaga no ataque com Gustavinho e Wellington Paulista, também recuperado do DM.

Assim, a provável escalação do América é com Jailson; Patric, Éder, Conti e Marlon; Lucas Kal, Juninho e Alê; Gustavinho (Everaldo, Wellington Paulista), Felipe Azevedo e Aloísio.

Provável escalação do Ceará:

O técnico Dorival Júnior tem seis jogadores no departamento médico. O atacante Dentinho, os meias Léo Rafael e Lima, o centroavante Jael, o goleiro Richard e o zagueiro Luiz Otávio estão em tratamento de lesões no DM e desfalcam o time.

O treinador poderá contar com o retorno do volante Richardson, que cumpriu suspensão na última rodada, no empate em 1 a 1 com o Coritiba, em casa.

Com isso, o Ceará deverá entrar em campo com: João Ricardo; Nino, Messias, Gabriel Lacerda e Bruno Pacheco; Richard Coelho, Richardson e Vina; Mendoza, Erick e Cléber.

Arbitragem: