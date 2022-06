Boas Chances: Raio-X celeste: Após dez rodadas, números credenciam Cruzeiro a sonhar com o acesso

Os números do Cruzeiro neste início de Série B do Campeonato Brasileiro são animadores. Passadas dez rodadas, a Raposa é líder com 25 pontos, tendo oito vitórias, um empate e apenas uma derrota. Nos 16 anos no atual formato do torneio (pontos corridos com 20 clubes), o líder, nesta altura do campeonato, tem boas chances de acesso. Mesmo assim, o técnico Paulo Pezzolano fala que o acesso ainda é um “sonho distante” para o Cruzeiro.