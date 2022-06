Edital da Cemig: prazo para compra de projetos e empreendimentos eólicos e solares termina no dia 14/6

Leilões são uma iniciativa da companhia para manter a liderança no mercado livre de energia

Está chegando ao fim o período para os interessados se inscreverem no novo edital da Cemig de compra de projetos e empreendimentos de fontes eólica e solar. As inscrições devem ser feitas, mediante manifestação de interesse e envio de documentos solicitados, até a próxima terça-feira (14/6). Podem se inscrever interessados na venda de projetos e empreendimentos eólicos ou solares, podendo a venda estar associada a um contrato de venda de energia no mercado livre, com início de fornecimento a partir de 2025 e prazos de PPA (Power Purchase Agreement) de 10 ou 15 anos.

Para participar do certame, os projetos e empreendimentos deverão ter capacidade instalada total de, no mínimo, 50 MW (megawatts) e devem possuir outorga emitida pela Aneel, sendo elegíveis ao desconto de 50% da TUSD/TUST, ou ter protocolado o pedido de outorga até o dia 28/2/2022. A seleção dos projetos será realizada através de critérios descritos no edital, incluindo características e preço.

Ineditismo

Os leilões para compra de energia incentivada são uma iniciativa da Cemig para manter a liderança no mercado livre. A companhia foi pioneira no lançamento desse tipo de certame nesse ambiente de mercado. Desde 2018, já foram realizados pela companhia diversos leilões, com a participação de projetos habilitados em certames promovidos pela Aneel, de fontes eólica e solar, situados em diferentes regiões do país.

No ano passado, foram realizados dois leilões pela Cemig para a compra de energia incentivada, proveniente de projetos greenfield, que atraíram a atenção do mercado e receberam cerca de 10 GW de capacidade instalada em projetos cadastrados. E, nos próximos quatro anos, a empresa destinará recursos da ordem de R$ 5 bilhões para o crescimento em geração, especialmente em projetos eólicos e solares, com o objetivo de adicionar cerca de 1 GW em seu parque gerador.

“A Cemig está sempre estudando e avaliando situações para garantir a liderança da companhia no mercado livre de energia, atuando muito intensamente também na compra de energia de outros agentes, ampliando seu portfólio de contratos de compra. Ao mesmo tempo, mantém forte atuação na ponta de venda, não só mantendo os compromissos assumidos anteriormente, mas ainda ampliando sua participação nesse mercado”, comenta o superintendente de Compra e Venda de Energia no Atacado, Marcos Aurelio Alvarenga Pimentel Jr.

Mais informações sobre o leilão podem ser acessadas no site da Cemig. Dúvidas e esclarecimentos deverão ser encaminhados para o e-mail: chamadapublica012022@cemig.com.br.

Cemig

A Cemig atua no mercado livre desde 2005 e possui, atualmente, clientes em 25 estados e no Distrito Federal. É a líder de vendas a clientes finais no mercado livre, tendo ultrapassado em 2021 o volume de 1.000 MW médios de energia vendida no mercado incentivado. Trata-se de uma marca inédita para o mercado e especialmente para a Companhia, que vem incrementando suas vendas para esse segmento de forma contínua desde 2010.

Os números são significativos, pois a demanda pela energia incentivada é pulverizada nos clientes de menor porte. Dessa forma, para chegar à marca de 1.000 MW médios vendidos em contratos, a Cemig realizou vendas para mais de 1,3 mil clientes, o que permitiu o atendimento a 3.350 unidades consumidoras.

Agência Minas