Governo de Minas nomeia mais 2 mil professores aprovados em concurso público da Educação

O Governo de Minas Gerais vai nomear 2.030 novos profissionais da Educação aprovados em concurso público para atuar em escolas da rede estadual de ensino. As nomeações são referentes ao saldo remanescente de candidatos aprovados em concurso público da Educação, dentro no número de vagas previstas no Edital SEE nº 07/2017. O primeiro lote será publicado nesta quinta-feira (9/6) e contemplará 1 mil cargos de Professor de Educação Básica (PEB). Em julho, serão nomeados outros 1.009 professores aprovados no concurso e 21 Especialistas de Educação Básica (EEB).

As vagas contemplam 92 municípios mineiros, de 31 Superintendências Regionais de Ensino (SREs). Com o novo cronograma divulgado, o Governo de Minas totaliza cerca de 10 mil servidores aprovados em concurso público da Educação nomeados para atuar na rede estadual de ensino, desde o início desta gestão.

“Esta é uma antiga e justa reivindicação dos professores, que foram aprovados em concurso público ainda em 2017. Esses profissionais vão contribuir muito para o aprendizado dos alunos. Já melhoramos a merenda, colocamos em curso o Mãos à Obra, programa que destina mais de R$ 382 milhões para obras em mais de 1,3 mil escolas, estamos construindo quadras poliesportivas. Queremos uma educação com cada vez mais qualidade”, disse o governador Romeu Zema.

Chamamento

A primeira publicação ocorreu em agosto de 2019, quando foram feitas mil nomeações. Ainda no mesmo ano, em outubro, outros dois lotes de chamamento dos aprovados em concurso foram realizados. Em março de 2020, foi publicada uma nova listagem.

Em função das implicações causadas pela pandemia de covid-19, as nomeações voltaram a ser realizadas em janeiro de 2021. O cronograma foi, então, retomado após a melhoria dos indicadores epidemiológicos, com a publicação do sexto lote em setembro, do sétimo em outubro, e do oitavo em novembro de 2021. Agora, em 2022, mais de 2 mil profissionais serão nomeados do concurso de edital de 2017, que teve a vigência prorrogada até 12 de abril de 2024.

Agência Minas