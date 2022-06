Jornalista do Portal Sete aponta favoritos na Copa do Brasil

A terça-feira foi de grande expectativa para os torcedores de 16 equipes do futebol brasileiro. A CBF definiu os confrontos e os mandos de campo das oitavas de final da Copa do Brasil 2022. O torneio, que começou com 80 agremiações, chega à reta decisiva a partir de agora com uma premiação milionária, superando as edições anteriores.

Os jogos serão disputados nas semanas de 22 de junho e 13 de julho, em períodos próximos às partidas das oitavas-de-final da Copa Libertadores da América, da qual, 06 brasileiros ainda participam (Atlético, Athletico-PR, Flamengo, Palmeiras, Corinthians e Fortaleza). Depois desta fase, a CBF vai realizar um novo sorteio, que definirá os confrontos das quartas de final e o chaveamento até a decisão, prevista para os dias 12 e 19 de outubro.

O Jornalista Álvaro Vilaça, Diretor do Portal Sete e da Rádio Eldorado, analisou o resultado do sorteio e fez o apontamento dos favoritos nestes confrontos, levando-se em conta o momento atual de cada um e aquilo que ainda poderão evoluir nas próximas semanas, até as datas dos jogos. Veja os prognósticos:

– Corinthians x Santos: Favoritismo do Corinthians, que inclusive lidera o Campeonato Brasileiro e tende a crescer, reduzindo as oscilações, após um período de adaptação sob a batuta de uma comissão técnica estrangeira. O Santos faz a segunda partida em casa.

– São Paulo x Palmeiras: Existe equilíbrio neste clássico. Entretanto, tanto individual como coletivamente, o Palmeiras é melhor, mais compacto no seu sistema de jogo, tem mais peças de reposição no seu elenco e tende a avançar para as quartas-de-final. Decide em casa.

– Bahia x Athletico-PR: Depois de um período conturbado, o Furacão melhorou com a chegada do veterano Felipão, é superior e usa o fator mando de campo de forma muito consistente. O time paranaense fará o jogo decisivo em Curitiba.

– Atlético-GO x Goiás: Um dos confrontos mais equilibrados dentre os 08, com leve supremacia do Goiás, que evoluiu um pouco nas últimas semanas, conseguindo resultados expressivos fora de casa nas duas competições nacionais. Contudo, o equilíbrio deverá prevalecer no clássico goiano. A equipe esmeraldina terá o mando de campo no jogo 2.

– Fortaleza x Ceará: Pode parecer estranho, sobretudo porque o Fortaleza é o lanterna do Campeonato Nacional, mas em condições de igualdade, num torneio eliminatório, o Fortaleza é mais time e tem ganhado muita rodagem com a participação na Copa Libertadores da América. A vitória com autoridade sobre o Flamengo, em pleno Maracanã, no último final de semana, deu mostras que o tricolor está se recuperando. A partida final terá mando de campo do Vovô.

– Fluminense x Cruzeiro: Times de divisões diferentes e com propostas táticas e gestões opostas. Depois de conquistar o Campeonato Carioca, ser eliminado na Copa Sul-Americana, precocemente, o Flu aposta em medalhões e segue oscilando no Brasileiro. O time celeste busca a reorganização financeira, depois da “quase falência” e com muitos atletas jovens e emprestados de vários clubes do país, lidera com o pé nas costas a Segunda Divisão do futebol nacional, destacando-se muito no quesito sistema defensivo. Neste choque surge a possibilidade real de uma equipe da Série B eliminar uma da elite. Confronto sem favorito, mas com cara de Cruzeiro classificado. Segundo jogo será em BH.

– América x Botafogo: Equipes que estão no meio da tabela do Brasileirão, porém o América tem se mostrado mais contundente na sua forma de jogar, tem amadurecido bastante ao longo da temporada e melhorou seu desempenho ofensivo com a chegada de alguns reforços, por isso leva uma ligeira vantagem para avançar na Copa do Brasil. O Coelho fará a partida derradeira no Rio de Janeiro.

– Atlético x Flamengo: O maior clássico interestadual do Brasil coloca frente a frente os elencos com atletas mais talentosos da América do Sul. Ambos não estão atuando no nível em que poderiam. Enquanto, no Rio de Janeiro, Paulo Sousa sofre por causa da performance do time, que não consegue reeditar o grande futebol dos tempos de Jorge Jesus, em Minas Gerais é Turco Mohammed quem precisa encontrar meios de fazer os atleticanos se desapaixonarem por Cuca, após um 2021 épico. Confronto absolutamente imprevisível, de duas máquinas de futebol ofensivo, que parecem um tanto quanto adormecidas. Num cenário imprevisível, pelo momento, o Galo tende a passar. Mas não se iludam, quem passar assume o protagonismo da competição na reta final e deslancha como principal favorito ao título. A partida final será no Rio de Janeiro.

Entre os 16 times que seguem na competição, 14 estão na Série A. Apenas Bahia e Cruzeiro, atualmente na Série B, conseguiram chegar até esta etapa da competição. Os classificados para as quartas de final irão receber uma premiação de R$ 3,9 milhões.

Disputando a competição desde a primeira fase, Cruzeiro, Ceará, Santos e São Paulo são os clubes que mais faturaram em premiações até agora, com um total acumulado de R$ 7,67 milhões, cada. Logo em seguida aparecem Atlético-GO e Goiás, com R$ 7,18 milhões. Os clubes que chegarem à fase semifinal vão receber R$ 8 milhões de cota, já os finalistas terão direito aos seguintes valores: R$ 25 milhões para o vice-campeão e R$ 60 milhões para o campeão.