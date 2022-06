Um empate separa o Democrata do Hexagonal Final do Módulo II

A fase classificatória do Campeonato Mineiro do Módulo II termina neste sábado com 06 jogos sendo disputados no mesmo horário. Após os confrontos, serão conhecidos os 06 clubes classificados para a fase final do torneio e os 02 rebaixados para a Segunda Divisão Estadual de 2023.

O Democrata fecha a sua participação em casa, neste sábado, às 15:30, diante do Tupynambas.

Ao Jacaré basta um empate para carimbar a classificação para o Hexagonal Final. Em caso de derrota, o Democrata terá que torcer pelo tropeço de uma das equipes que figuram entre o 5º e o 7º lugares. São Eles: Tupi, Varginha e Ipatinga. Assim, conforme projeções feitas ao longo da disputa, com menos de 17 pontos qualquer equipe corre algum risco de não passar para a fase seguinte.

Outra disputa muito interessante nesta rodada final será a briga contra o rebaixamento. Aymorés, Uberaba e Coimbra estão neste grupo, sendo que os dois últimos figuram, neste momento, nas últimas colocações. O Aymorés de Ubá depende apenas de suas forças. Se derrotar o Nacional em Muriaé, garante permanência no Módulo II. Em situações mais delicadas, Uberaba e Coimbra precisam vencer seus jogos e ainda contar com uma combinação de resultados.

Confira a programação de jogos da 11ª rodada, todos agendados para este sábado, às 15:30:

Democrata x Tupynambás – Sete Lagoas

Uberaba x Ipatinga – Uberaba

Tupi x Coimbra – Juiz de Fora

Nacional x Aymorés – Muriaé

União Luziense x Betim – Santa Luzia

Boa Esporte x Varginha – Varginha

Classificação geral após 10 rodadas:

O campeonato é disputado entre 12 times. Estes 12 clubes jogam entre si, em sistema de turno único, totalizando 11 rodadas. Os 06 primeiros colocados seguirão para o Hexagonal Final e disputarão as duas vagas para a elite de Minas Gerais em 2023. Os dois últimos colocados nesta primeira fase serão rebaixados para a Segunda Divisão de Minas Gerais no próximo ano.

No Hexagonal Final as partidas ocorrerão em sistema de turno e returno, com um total de 10 rodadas.

Todos os jogos do Democrata Jacaré são transmitidos pela Rádio Eldorado de Sete Lagoas. Para acompanhar as transmissões, sintonize no AM 1.300KHZ, no site eldorado1300.com.br ou através do aplicativo, que pode ser baixado pelo site da emissora ou pelo play store do seu aparelho celular.

Neste sábado, excepcionalmente, dada a importância da rodada, a transmissão da Rádio Eldorado terá início mais cedo, a partir das 14 horas.