Caged: Sete Lagoas manteve saldo positivo na geração de empregos formais em abril

Município lidera criação líquida de vagas entre cidades mineiras com 200 mil a 300 mil habitantes

O Caged (Dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) divulgou, na última segunda-feira, 6, que o Brasil gerou 196,9 mil empregos com carteira assinada em abril deste ano, a informação foi dada pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social. Segundo o Caged Nacional, Sete Lagoas manteve saldo positivo na relação entre demissões e contratações em abril de 2022, depois de um mês de março também com saldo positivo. Foram 2.315 demissões e 2.947 admissões, um saldo positivo de 632 vagas preenchidas.

Nos últimos 12 meses (maio de 2021 a abril de 2022), o saldo também segue positivo. Foram 30.062 contratações e 26.123 desligamentos, um saldo positivo de 3.939 empregos (variação de +7,03%) na cidade. Comparando Sete Lagoas com cidades mineiras com população semelhante, entre 200 mil e 300 mil habitantes, em abril Ipatinga gerou 597 vagas, Divinópolis teve 245 vagas líquidas, Governador Valadares gerou 128 e Santa Luzia teve saldo negativo de -100 vagas.

Sete Lagoas vem sentindo a retomada do crescimento econômico de forma gradativa. O resultado do Caged tem impacto efetivo em outros setores acompanhados pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico e Turismo (semadetur) como, por exemplo, nos atendimentos registrados pela Sala Mineira do Empreendedor. No período de janeiro a maio deste ano, em média, foram abertas 90 novas empresas por mês e cerca de 60 novos microempreendedores individuais (MEI) se formalizaram a cada mês no período, ao passo que o descadastramento/baixas de empresas e MEIs tem apresentado índices cada vez menores.

Para a agente de desenvolvimento da Prefeitura, Jakeline França Dutra, estes números comprovam um ciclo virtuoso, pois novas empresas geram novos empregos, que geram aumento da receita circulante, que vai impactar no aumento do consumo de bens e serviços oferecidos por todos os segmentos econômicos, inclusive os MEIs. “Para fortalecer este ciclo positivo e a perenidade das atividades das empresas e dos MEIs, a Semadetur, em parceria com o Sebrae, tem apoiado ações de capacitação e informação para diversos públicos e segmentos, como produtores de hortas comunitárias, alunos de cursos técnicos, feirantes, entre outros”, afirma a servidora.

O secretário adjunto de Desenvolvimento Econômico da Semadetur, Alessandro Kelwis, corrobora. “Sete Lagoas se mantém como uma das cidades que mais criam empregos em Minas Gerais. Os serviços se mantêm em alta, o comércio e a indústria também demonstram que a retomada econômica no município é uma realidade. Isso é fruto do trabalho do empresariado e dos colaboradores e do empenho do poder público que busca, por meio do desenvolvimento econômico sustentável, aumentar a qualidade de vida em nossa cidade”, explica. Os dados completos do Caged Nacional podem ser conferidos em http://pdet.mte.gov.br/novo- caged.