Dia 19 de junho tem retomada do Park Day em Sete Lagoas

Edição número 6 do evento terá apoio e ações da Prefeitura na Praça da Feirinha

Após dois anos de espera, o Sete Lagoas Park Day 6 finalmente está programado e ocorrerá no dia 19 de junho, a partir das 10h da manhã, na praça Dom Carlos Carmelo Mota (popular praça da feirinha), com atrações musicais, esportes, gastronomia, ações da Prefeitura de Sete Lagoas e entretenimento gratuito para toda a população.

De ocorrência anual desde 2015, o Sete Lagoas Park Day se popularizou como um dos eventos mais democráticos e plurais da cidade. Edições anteriores levaram mais de 7 mil pessoas para a praça da feirinha, onde o evento se originou com o objetivo principal de ocupação do local aos domingos. “É uma praça muito grande, bonita, arborizada e com excelente infraestrutura para se realizar eventos, porém, ficava abandonada aos domingos, dava até dó de ver”, comenta o músico e produtor cultural Leo Guto, um dos idealizadores do evento.

Desde então, o Park Day foi incorporando cada vez mais adeptos, bem como apoiadores, e passou a se configurar como um evento popular voltado para toda a família, com ambientes plurais que promovem o entretenimento e o acesso à cultura para a população. Além da ocupação do espaço público, o evento visa promover a interação dos sete-lagoanos com a produção cultural local, pois todas as atrações são de artistas independentes de vários estilos (Pop, Hip-Hop, MPB, Reggae, Rock, Eletrônico, Funk, Forró, entre outros) que carecem de espaços para a propagação de seus trabalhos autorais.

O Park Day conta ainda com exposições de artes e artesanatos, carros antigos e o melhor da gastronomia popular da já tradicional feirinha, incluindo cervejas artesanais e um variado menu de doces e sobremesas. “Também proporcionamos performances artísticas mistas como Batalha de MCs, Tamborismo (performance percussiva que reúne mais de 30 bateristas tocando simultaneamente), esquetes circenses e teatrais, capoeira, slack-line, rugby, aulas de fitdance e recreação infantil, entre outras atividades de conscientização social promovidas por grupos parceiros”, conta o produtor.

Ações da Prefeitura

Pela primeira vez a Prefeitura de Sete Lagoas apoia o Park Day com cercamento (parceria com a Secretaria Adjunta de Cultura), dando mais segurança aos participantes, e também com ações sociais como Feira de Adoção de Animais (parceria com o Centro de Controle de Zoonoses/CCZ), arrecadação de alimentos não perecíveis e serviços dos CRAS e dos CREAS (parceria com a Assistência Social), doação de mudas de plantas nativas (parceria com a Semadetur) e a final da 1ª Copa Municipal de Futsal Feminino, que ocorre na manhã do dia 19 dentro do Ginásio Coberto Dr. Márcio Paulino (parceria com a Secretaria Adjunta de Esportes e Lazer). A adesão ao evento é gratuita e sem restrição de faixa etária. A programação completa é divulgada nas redes sociais do evento @setelagoasparkday no Instagram e no Facebook.

Renato Alexandre

Prefeitura de Sete Lagoas – Ascom