Dia dos Namorados gera otimismo no comércio varejista em Minas Gerais

Pesquisa da Fecomércio MG aponta que 80% dos empresários acreditam que as vendas este ano serão superiores à 2021

O Dia dos Namorados é geralmente uma data importante para o comércio varejista. Após um período de vendas abaixo do esperado em virtude da pandemia, os empresários mineiros estão confiantes de que os apaixonados trarão bons resultados para o setor em 2022. Segundo a pesquisa “Expectativas do Comércio Varejista – Dia dos Namorados 2022”, desenvolvida pelo setor de Estudos Econômicos, da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Minas Gerais (Fecomércio MG), 80,0% dos empresários que sentem o impacto da data acreditam que os resultados deste ano devem ser superiores aos de 2021.

O levantamento, realizado entre os dias 9 e 17 de maio, contou com a participação de 403 empresas de Minas Gerais. “Devido ao seu apelo emocional e comercial, o Dia dos Namorados movimenta praticamente todos os setores do comércio, sensibilizando consumidores de diversas faixas de idade e renda. O estudo permite ao empresário se estruturar para aproveitar melhor as oportunidades geradas pela data, que fecha o calendário promocional do primeiro semestre”, afirma a economista da Fecomércio MG, Gabriela Martins.

Segundo a pesquisa, o período do Dia dos Namorados gera impacto para 47,1% das empresas do comércio varejista do estado. As expectativas maiores estão no segmento de tecidos, vestuário e calçados. 70,2% dos empresários que atuam na área esperam um aumento das vendas no período. O setor de joias, ótica, artigos recreativos, esportivos e eletrônicos também é destaque, uma vez que 62,1% desses empresários confirmaram otimismo em relação à data.

O estudo também apurou os motivos que justificam o otimismo dos empresários. Para 42,8%, o valor afetivo da data deve fazer a diferença. Já para 30,9%, é o abrandamento da pandemia que deve resultar em vendas superiores. Por outro lado, entre os empresários com expectativa de resultados piores frente ao ano passado, 45,5% acreditam que o motivo principal é a crise econômica.

Melhor momento para compra

Para as empresas que têm expectativas de melhores resultados neste ano, em relação à 2021, 78,4% informaram já terem recebido todas as encomendas e estão preparadas para as vendas da data. No entanto, nem sempre a compra com antecedência é a melhor alternativa, principalmente para quem deseja economizar. O levantamento da Federação também permite identificar tendências em relação a variação de preço dos produtos.

A pesquisa aponta que, para atrair o consumidor e garantir bons resultados, 46,8% dos empresários pretendem oferecer promoções e liquidações no período. Tais medidas, que representam uma oportunidade de encontrar produtos com preços mais baixos, devem ser tomadas no momento mais favorável para as vendas. O que, segundo 91,1% dos empresários, será nos dias mais próximos à data. Segundo a pesquisa, apenas 4,2% dos consumidores devem comprar com antecedência.

Acesse, na íntegra, a pesquisa “Expectativas do Comércio Varejista – Dia dos Namorados 2022”