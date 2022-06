Felipe Giaffone, com o bruto da IVECO, brilha e vence etapa de Goiânia (GO) da Copa Truck

O Autódromo Internacional de Goiânia (GO) foi palco, no último domingo (5), da brilhante vitória de Felipe Giaffone #4, da IVECO Usual Racing, durante a corrida 1 da quarta etapa da Copa Truck, realizada em Goiânia (GO). O piloto contou com a força do bruto da IVECO para liderar, de ponta a ponta, e alcançar o topo do pódio na categoria Pro. Na classificação geral, Giaffone está em 3º lugar, cada vez mais próximo da liderança. O próximo desafio da competição será em Londrina (PR), em 10/7.

IVECO é uma marca do Iveco Group N.V. (MI: IVG). A IVECO projeta, fabrica e comercializa uma ampla gama de veículos comerciais leves, médios e pesados, caminhões off-road e veículos para aplicações como missões off-road. A vasta gama de produtos da marca inclui as linhas Daily, Tector, Hi-Road e Hi-Way. A IVECO emprega cerca de 21 mil pessoas em todo o mundo. Gerencia unidades de produção em sete países na Europa, Ásia, África, Oceania e América Latina, onde produz veículos com as mais recentes tecnologias avançadas. 4.200 pontos de venda e serviços em mais de 160 países garantem suporte técnico onde quer que um veículo IVECO esteja em operação.

Para mais informações sobre a IVECO: www.iveco.com.br

