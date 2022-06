Time de futebol de amputados traz a medalha de prata para Sete Lagoas

Equipe Democrata enfrentou a AMDA BH no sábado (04) na grande final do Campeonato Mineiro de Futebol de Amputados.

No sábado (04), o Democrata enfrentou a AMDA BH – Associação Mineira de Desporto para Amputados – pela grande final do Campeonato Mineiro de Futebol de Amputados. Num jogo pegado e muito equilibrado, a equipe da capital mineira venceu os sete-lagoanos nos pênaltis, por placar de 3×1 após empatarem em 2×2. O confronto aconteceu no Campo Vallourec, no Barreiro. Representaram o Democrata os atletas: Jerferssom no gol, Icaro, Matheus, Carlinhos, Vinícios e Netinho. Na reservas, Edson, Isaac, Robson / goleiro. O técnico da equipe e Mateus Amorim e na comissão está Titão.

Esta foi a primeira participação do alvirrubro de Sete Lagoas após a idealização da equipe em Sete Lagoas, motivo de orgulho para os sete-lagoanos assim como para o idealizador do time, Matheus Tavares. “Então, para mim e toda a equipe é um motivo de gratidão né, só de poder jogar bola pra gente já é de grande valor, ainda poder disputar uma final de campeonato estadual então, é muito significante pra nós”, relatou o atleta e idealizador.

Para quem possui dúvidas sobre essa modalidade do futebol que, além da inserção, também trabalha a superação e a autoestima individual, Matheus conta um pouco sobre o futebol de amputados, suas regras e o que é preciso para ingressar numa equipe como atleta. “É uma novidade muito grande né!? Eu mesmo jogo bola a vida inteira e fui descobrir a modalidade não tem um ano e meio, foi nesse tempo que eu perdi a perna em um acidente, e ainda no hospital, descobri a modalidade que já existe há anos e tá para entrar nos jogos paralímpicos. O projeto aqui na cidade ainda é novo, creio que ainda teremos uma equipe formanda de atletas daqui e de cidades vizinhas. Ainda estamos com essa dificuldade mas é recente, então, estamos no caminho certo e, além de tudo, é como dizem né: nunca será só futebol, enfrentamos muita dificuldade por alguns atletas não terem condições de irem aos treinos e jogos, isso desanima muito, estamos sofrendo com esses entraves também. O futebol de amputados é jogado com sete atletas em campo, seis na linha e um no gol, com tempos de 25 minutos cada. O goleiro tem que ter um dos braços amputados ou com alguma deficiência em algum, e os atletas de linha, precisa ter alguma das pernas amputadas ou com alguma deficiência física”, esclareceu o Matheus.

Sobre o quantitativo de atletas no Democrata atualmente, Tavares pontuou. “Hoje estamos com sete atletas, mas como disse anteriormente, por falta de condições, ainda temos dificuldade para reunir todos nos treinos. Tem muita gente interessada, mas acaba que alguns desanimam por esse motivo, mas conseguiremos avançar com um apoio bacana que acabe com isso, daí podemos conseguir formar uma equipe completa e disputar os campeonatos fora (Copa do Brasil e Brasileiro) por exemplo”, evidenciou.

Sobre o apoio de empresários à equipe, o atleta foi enfático. “Ainda não temos um apoio financeiro para treinos e jogos, sofremos demais, mas como o projeto é novo, tenho fé que vamos conseguir esse apoio como as equipes de outros Estados possuem, onde os atletas até recebem salário. Mas para mim, não é o dinheiro o mais importante, mas sim tem possibilidade e condições de jogar e treinar. Eu amo o esporte e quero lutar para que muitas pessoas não percam o sonho nem a vontade de viver. Hoje contamos com a ajuda do Democrata com o campo e a Búfalo Ferramentas que vai fazer um uniforme pra gente”, reforçou agradecido o fundador do time.

Da Redação