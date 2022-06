Prefeitura e Unifemm celebram parceria para criar trilha ecológica na Serra de Santa Helena

A programação da Semana do Meio Ambiente teve um ato nesta segunda-feira, 6 de junho, que deixará um legado de grande importância para a cidade. A Prefeitura de Sete Lagoas assinou termo de parceria com o Centro Universitário Unifemm, permitindo que a comunidade acadêmica crie, por meio de inventário, um roteiro ambiental na Serra de Santa Helena, com muita informação e interatividade.

O termo foi assinado na sede da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico e Turismo (Semadetur), com a presença de representantes do Município e do Unifemm. Na oportunidade, foram apresentados detalhes do projeto que será iniciado nos próximos dias. “Todo acervo de árvores na área específica será inventariado. Isso vai permitir uma visita guiada tanto presencialmente como por plataformas digitais. Agradeço ao Unifemm por trabalhar com nossa Secretaria em parcerias ambientais e sustentáveis”, agradeceu o secretário municipal de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico e Turismo, Edmundo Diniz.

O projeto vai contemplar todo o entorno da Capela de Santa Helena, criando uma trilha com equipamentos de identificação de espécies da vegetação. A proposta refletirá positivamente no turismo mas, principalmente, tem forte apelo de educação ambiental. “Esse projeto vai contribuir para visitas técnicas de escolas, informar os turistas e frequentadores. Além disso, a trilha será muito bem identificada, agregando também educação. Um lugar atrativo e agradável será utilizado como uma importante ferramenta de educação ambiental”, destaca Dilma Nunes, educadora ambiental da Semadetur.

O levantamento composto por uma documentação minuciosa da flora nativa é uma oportunidade dos alunos colocarem em prática a teoria conquistada em sala de aula. Por isso, o Unifemm também comemora esta parceria inédita com a Prefeitura. “Consideramos este termo de cooperação técnica de grande importância e alcance. Nosso alunos aprendem e, ao mesmo tempo, colaboram com o desenvolvimento regional. O mapeamento das árvores desta trilha na Serra de Santa Helena é uma iniciativa brilhante da Prefeitura e é um orgulho poder participar”, comentou Carolina Dantas, pró-reitora acadêmica do Unifemm. Na assinatura do ato, o Unifemm também foi representado pelo professor Rodrigo Gontijo Cunha.

As celebrações da semana são pelo Dia Municipal do Meio Ambiente, comemorado no último domingo, 5 de junho. Em Sete Lagoas, a programação será estendida com o Junho Verde. Nesta terça-feira, 7, às 14h, haverá o plantio de mudas frutíferas no CAIC/E.M. Professor Galvão. No dia 30, de 8h30 às 10h, terá bliz ambiental no entorno da E. M. Cemei São Vicente de Paulo, com alunos, funcionários e Associação do bairro Jardim Arizona, com campanha de limpeza e destinação adequada de resíduos. Durante todo o mês será realizado Programa Feira Limpa nas feiras da cidade e ainda a Campanha de Conscientização sobre Queimadas com visitas em escolas municipais.

Renato Alexandre

Prefeitura de Sete Lagoas – Ascom