América-MG engata sequência positiva e chega a nove meses sem perder em casa no Brasileiro

Na atual edição, time tem segundo melhor desempenho como mandante, ao lado do São Paulo

O América-MG entra em campo nesta quarta-feira, às 19h (de Brasília), no Independência, contra o Ceará, pelo Brasileirão. Com a vitória por 2 a 1 sobre o Cuiabá, se manteve invicto como mandante na competição, mantendo uma boa fase que vem desde 2021.

O time conta com um sequência de 14 jogos de invencibilidade no Independência, somando jogos do Brasileirão desde a edição do ano passado. A última derrota do América-MG em seu estádio, pela competição, foi por 2 a 0 para o Bragantino, no dia 23 de agosto de 2021. De lá para cá, são dez vitórias e quatro empates.

Na atual edição do Brasileiro, o Coritiba tem quatro vitórias e 100% de aproveitamento no Couto Pereira, sendo o melhor mandante. Mas, o América-MG não fica muito atrás. Tem três vitórias e um empate dentro de casa, com aproveitamento de 83,3%. Junto do São Paulo, o Coelho é o segundo melhor mandante da competição.

Atrás do Coelho e do São Paulo estão o Athletico e o Atlético-MG. Ambos têm 66,6% de aproveitamento, com três vitórias, um empate e uma derrota em seus domínios.

As vitórias do América-MG, nesta temporada, vieram em cima do Juventude (4 a 1), Athletico (1 a 0) e Cuiabá (2 a 1), enquanto o empate veio com o Botafogo (1 a 1).

Nesta quarta-feira, pela décima rodada do Brasileirão, o América-MG tem a oportunidade de aumentar o seu desempenho dentro de casa. O time, que está em quinto, com 14 pontos, enfrenta o Ceará, que está na 15ª posição, com 10 pontos.

Veja a lista completa de invencibilidade: