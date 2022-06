Brasileirão: Após nove rodadas, Atlético vê semelhanças com a campanha no Brasileiro do ano passado

A campanha do Atlético no Brasileiro de 2021 é um modelo a ser seguido nesta temporada. Campeão nacional, o Galo terminou a competição com 26 vitórias, seis empates e seis derrotas, e 73% de aproveitamento. Neste ano, após o empate em 0 a 0 com o Palmeiras, no último domingo, o time alvinegro chegou aos 16 pontos, mesma pontuação na nona rodada do ano passado. A diferença, é que o Galo está uma posição acima.

Em 2021, o time do técnico Cuca subiu para o quarto lugar após vencer o Cuiabá por 1 a 0, na nona rodada do Brasileiro.Com a vitória, a equipe somou 16 pontos. Desta vez, com os mesmos pontos, o Galo caiu para terceiro depois do empate sem gols na mesma rodada.

No Brasileiro passado, o líder após nove rodadas era o Red Bull Bragantino, com 21 pontos, três a mais que o Corinthians, atual primeiro colocado na tabela. O segundo lugar estava com Athletico-PR, seguido pelo Palmeiras, ambos com 19 pontos. O Atlético fechava o G-4, com 16.