Servidores estaduais recebem reajuste retroativo junto com o salário nesta terça-feira (7/6)

Valores correspondentes à recomposição dos meses de janeiro, fevereiro e março são pagos na mesma folha, no quinto dia útil de junho

Os servidores públicos estaduais recebem, nesta terça-feira (7/6), os valores retroativos da recomposição salarial de 10,06%, correspondentes aos meses de janeiro a março deste ano. O pagamento é feito junto com o salário da folha de maio, que é pago no quinto dia útil de junho.

Desde a folha de pagamento de abril de 2022, quitada em maio, os servidores de Minas Gerais já estão recebendo os vencimentos com o reajuste concedido pelo Governo de Minas, por meio da Lei 24.035/2022, sancionada pelo governador Romeu Zema em abril.

A porcentagem de reajuste corresponde à recomposição salarial do funcionalismo público de acordo com o índice de inflação verificado pelo IPCA no último ano e é o limite do que o Poder Executivo estadual pode conceder dentro das restrições impostas pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

Além dos salários, a ajuda de custo dos servidores também foi reajustada conforme resolução publicada em fevereiro deste ano, e já é aplicada desde março. Desta forma, os servidores que recebiam R$ 47 passaram a receber R$ 75 por dia trabalhado, mediante a pactuação de metas e indicadores pelos órgãos e entidades do Poder Executivo.

Quanto aos servidores das forças de segurança, além dos reajustes, eles também recebem quatro parcelas de cerca de R$ 2 mil a título de abono fardamento ou auxílio vestimenta ao longo do ano, totalizando aproximadamente R$ 8 mil deste benefício.