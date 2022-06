Mantida penhora de automóvel por ausência de prova de que bem seria indispensável à atividade profissional do devedor

O sócio de uma gráfica executada na Justiça do Trabalho se insurgia contra a penhora de um automóvel, sob alegação de que o bem seria utilizado no exercício de sua profissão, nos termos do artigo 833, inciso V, do CPC. O dispositivo prevê que “os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado” são impenhoráveis.

Mas os julgadores da Nona Turma do TRT-MG, que examinaram o recurso, rejeitaram a pretensão, por unanimidade, confirmando a decisão do primeiro grau. O reconhecimento da impenhorabilidade de bens móveis depende da comprovação de que ele é imprescindível no desenvolvimento da atividade profissional do executado, o que não ocorreu, no caso, conforme o desembargador Ricardo Antônio Mohallem, relator do processo.

Ainda de acordo com o magistrado, o devedor sequer alegou a natureza dos serviços prestados, de modo a enquadrar o veículo entre os bens “necessários ou úteis ao exercício da profissão”. O desembargador considerou a mera juntada de cópia da Carteira Nacional de Habilitação – CNH incapaz de comprovar a impenhorabilidade do bem, sobretudo por não indicar que o portador exerce atividade remunerada.

O relator ainda verificou por meio do RenaJud existir outro veículo em nome do devedor. Com base em tudo que apurou no processo, chegou-se à conclusão de que a penhora levada a efeito não seria prejudicial ao sócio.

Secretaria de Comunicação Social/TRT 3ª Região