Competições de levantamento de peso e capoeira movimentaram hotéis e ginásios de Sete Lagoas

Em dois meses a cidade recebeu quatro torneios regionais e nacionais com participantes de vários municípios.

Comprovando mais uma vez sua vocação para sediar importantes eventos esportivos, Sete Lagoas recebeu no último fim de semana o Campeonato Brasileiro de Levantamento de Pesos, no ginásio do Unifemm, e o campeonato de capoeira, no ginásio coberto. De acordo com o secretário adjunto de Esportes e Lazer de Sete Lagoas, a competição reuniu os melhores esportistas do Brasil e da América Latina.

“Mais uma vez Sete Lagoas sedia etapas de importantes campeonatos. Ainda teremos campeonatos de futsal e vôlei aqui. Só nesse fim de semana foram aproximadamente R$ 1 milhão deixados na cidade com essas competições a nível nacional e até internacional, com 20 hotéis cheios”, comemora o secretário adjunto de Esportes e Lazer do Município, Fabrício Fonseca.

A coordenadora técnica da Confederação Brasileira de Levantamento de Pesos, Liliane Menezes, agradeceu a parceria com a Prefeitura. “Está sendo maravilhoso. Tivemos vários recordes e nossos atletas sendo selecionados para os principais campeonatos internacionais. Agradeço à Prefeitura todo o apoio que recebemos nessa cidade tão acolhedora”.

Durante o evento, o ex-atleta de Sete Lagoas Edson Ferreira, o Dicinho do Pallas, campeão mineiro nas décadas de 50 e 60, foi homenageado. “Com muita energia, alegria e amor no coração, agradeço à Deus, familiares e amigos e parabenizar a Prefeitura por esse evento tão importante que me faz lembrar da época em que começamos lá na Praça de Esportes. Estou muito feliz. Está tudo muito bonito”, emocionou-se o ex-atleta. Dicinho também foi campeão do Torneio de Estímulo em BH, campeão interestadual Minas/Bahia, campeão interestadual Minas/São Paulo, recordista mineiro em desenvolvimento-arranco- arremesso e melhor halterofilista.

Paranauê

Já o ginásio coberto Dr. Márcio Paulino, na Praça da Feirinha, recebeu o campeonato de capoeira “Vem Jogar Mais Eu”, com participantes de mais de 15 cidades mineiras e também de São Paulo. Mestre Gato Preto, um dos organizadores, também fez questão de agradecer a parceria com a Prefeitura. “É uma oportunidade de estimularmos crianças e adolescentes a se envolverem mais com a capoeira. Nessa primeira edição, agradecemos a todos os apoiadores, patrocinadores e à Prefeitura”, frisou Mestre Gato Preto.

O prefeito Duílio de Castro compareceu ao evento e lembrou de sua importância não apenas para o esporte, mas também para a economia do município. “Além de fortalecermos o esporte na cidade, incentivando essas crianças e adolescentes, também temos os hotéis lotados, aquecendo nossa economia e gerando emprego e renda”, lembrou o prefeito.

Nos últimos dois meses foram quatro eventos estaduais e nacionais. Em maio a cidade sediou etapas do Campeonato Mineiro de Taekwondo e a Copa Master de Vôlei Feminino. Além disso, durante os meses de maio e junho a Prefeitura realiza a 1ª Copa Municipal de Futsal Feminino, com jogos também no ginásio coberto. “É a nossa cidade movimentando o esporte e o lazer”, completa Fabrício Fonseca. Ainda em junho o esporte tem agenda cheia na cidade. Confira a programação:

Terça, dia 7

Reunião do Conselho de Esportes e Lazer

Sábado, dia 11

Seminário de Jiu-Jitsu (Ginásio Coberto)

Domingo, dia 12

3ª Rodada da Copa Municipal de Futsal Feminino

Segunda, dia 13

Pedal do Cobertor (Parque Náutico da Lagoa Boa Vista)

Domingo, dia 19

Final da Copa Municipal de Futsal Feminino (Ginásio Coberto)

Sábado, dia 25

Amistoso Atléticas de futsal e handebol (quadra anexa ao Campo do Serrinha)

Domingo, dia 26

Evento de Vôlei (Ginásio Coberto)

Renato Alexandre

Prefeitura de Sete Lagoas – Ascom