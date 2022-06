Polo UAB de Sete Lagoas da Fumep encerra no dia 14 inscrições para três cursos superiores gratuitos

O polo da Universidade Aberta do Brasil (UAB), coordenado pela Fundação Municipal de Ensino Profissionalizante de Sete Lagoas (Fumep) encerra, no próximo dia 14 de junho, as inscrições para três cursos superiores gratuitos de graduação à distância da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF).

O polo UAB de Sete Lagoas tem convênio com as universidades federais de Juiz de Fora (UFJF), São João del Rey (UFSJ), Ouro Preto (UFOP), Lavras (UFLA) e ainda a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Os cursos ofertados para os processos seletivos são definidos por demanda identificada por meio de pesquisa. Desta vez, a UFJF definiu a abertura de turmas para graduação em Computação (20 vagas), Educação Física (25 vagas) e Química (20 vagas).

Os interessados poderão optar por uma das modalidades de ingresso: aproveitamento da pontuação obtida no ENEM em edições que ocorreram a partir de 2017, inclusive, concorrendo à proporção de 30% do total das vagas; ou concorrendo às vagas destinadas para professores da rede pública de ensino, em exercício, sem formação inicial em nível superior ou que não possuem formação na área em que atuam, com um mínimo de três vagas para cada polo. “Somos parceiros de universidades federais de grande conceito não só em Minas Gerais, mas em todo o Brasil. Esta é uma excelente oportunidade de adquirir uma formação em cursos de grande demanda no mercado”, ressalta Cláudio Caramelo, presidente da Fumep.

As inscrições serão encerradas às 16h do dia 14 de junho. Após o ato, o candidato deverá imprimir a Guia de Recolhimento da União (GRU) correspondente à taxa de R$ 150,00 e efetuar o pagamento até esta data, respeitando os horários de compensação bancária, exclusivamente no Banco do Brasil, sob pena de a inscrição não ser confirmada. O edital com as informações detalhadas está disponível no site onde também são efetuadas as inscrições: https://www2.ufjf.br/copese/processos-seletivos-ead-2022/. Mais informações: (31) 3772-6289 / 3773-0424.

Renato Alexandre

Prefeitura de Sete Lagoas – Ascom