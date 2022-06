Vem aí: 24º Congresso Internacional de Educação da LBV

Desafios da aprendizagem, saúde emocional e reflexos da pandemia serão temas abordados por profissionais renomados da área.

A pandemia da Covid-19 trouxe significativos reflexos para a Educação e não só no Brasil. De acordo com dados da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (Unesco), 90% da população mundial estudantil foi afetada com o distanciamento do ambiente escolar, impactando mais de 1,5 bilhão de estudantes em 188 países. Logo, não é à toa que o Google revelou que o termo “saúde mental” teve um aumento de 98% em relação aos anos anteriores entre as buscas na plataforma.

Por acreditar no poder transformador da Educação, a Legião da Boa Vontade (LBV) realiza anualmente o seu Congresso Internacional de Educação que nessa 24ª edição abordará o tema: “Desafios da aprendizagem e a saúde emocional — reflexos da pandemia: uma visão além do intelecto”. O evento, que ocorrerá de forma virtual pelo YouTube nos dias 27 e 28 de junho, às 19h30, já está com inscrições abertas.

O congresso trará palestras de especialistas em Educação e apresentará ações práticas implementadas pela LBV em sua rede de ensino, assim como os fatores que resultaram em evasão escolar zero nesses dois anos de distanciamento social. O propósito é contribuir para a formação continuada de docentes, discentes, pesquisadores e profissionais de áreas ligadas à Educação e demais interessados.

O diferencial do congresso da LBV é o conceito educacional inovador da Entidade, que traz um olhar individualizado para o desenvolvimento das habilidades socioemocionais dos estudantes, aliando a qualidade pedagógica à Espiritualidade Ecumênica, bandeira de vanguarda da Instituição, proposta pelo educador Paiva Netto.

Serão abordados “os impactos emocionais na aprendizagem”, “os desafios de recuperar conteúdos pedagógicos perdidos” e “a importância do cuidado emocional dos educandos e profissionais”. Também serão apresentadas ações pedagógicas desenvolvidas em escolas da LBV e que podem ser implementadas na tentativa de que essas adversidades que impactam a educação consigam ser prontamente enfrentadas e seus reflexos minimizados.

As inscrições podem ser feitas pelo site www.lbv.org/congressodeeducacao. O ingresso terá o valor simbólico de R$ 20,00 e dará direito ao certificado de participação. Vale ressaltar que o evento deve ser acompanhado ao vivo. Inclusive, terá tradução simultânea para português, libras, espanhol e inglês.

A LBV acredita que a educação constrói oportunidades e as oportunidades transformam vidas. Participe você também.

Wilma Nery Rodrigues dos Santos

Assessoria de Marketing e Comunicação