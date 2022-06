Uso Prolongado: População deve usar máscara contra Covid até setembro, recomendam infectologistas

O também infectologista Carlos Starling diz ser necessário “reverter a imagem de que as máscaras significam restrição”. “Elas significam liberdade, porque se não fossem elas não poderíamos sair com segurança”.

O especialista afirma que o momento demanda aumento das ações de prevenção. Recentemente, o grupo de médicos informou que já há indícios de que BH enfrenta uma quarta onda do coronavírus.

Para infectologistas a desobrigação do uso de máscaras foi precipitada. A flexibilização entrou em vigor no fim de abril. Na última quinta-feira, a prefeitura de BH voltou a recomendar o utilização do equipamento, como nas escolas. A decisão, no entanto, fica a critério das instituições.

Hoje em Dia