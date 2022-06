Blitz educativa abre programação da Semana do Meio Ambiente e da campanha Junho Verde

A Prefeitura de Sete Lagoas – por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico e Turismo (Semadetur) – abriu, nesta sexta-feira, 3 de junho, a programação da Semana do Meio Ambiente. Uma blitz educativa foi realizada em frente ao CAT JK com apoio do Corpo de Bombeiros, Instituto Estadual de Florestas (IEF), Brigada de Incêndio BH, Polícia Militar e Guarda Civil Municipal. A ação também representou o início da campanha Junho Verde.

Uma das principais abordagens este ano é a prevenção de incêndios em Área de Proteção Ambiental (APA) e também em áreas particulares localizadas na zona urbana. Ocorrências de queimadas acidentais e criminais são comuns nos meses que registram clima seco. “Todos aqui estamos com o mesmo objetivo: conscientizar a população sobre a importância de preservar o Meio Ambiente. Promover queimadas é crime. Um ato que mata animais, consome a vegetação nativa e ainda é contraindicado por todos os estudos técnicos recentes”, alerta o secretário municipal de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico e Turismo, Edmundo Diniz.

Durante a blitz, motoristas e pedestres recebem material informativo e de conscientização. Combater ou prevenir incêndios na área urbana ou na zona rural são grandes desafios. Por isso, os órgãos envolvidos nesta missão ressaltam a importância da cooperação da população. “Os órgãos ambientais sozinhos não conseguem prevenir e combater os focos. Junto com a comunidade, conseguimos esse objetivo. A conscientização dos estudantes nas escolas e das famílias é um grande passo neste sentido”, comentou Aníbal Pereira de Souza, sargento do Corpo de Bombeiros.

A blitz foi realizada no período da manhã e foi considerada um grande sucesso. A Semana do Meio Ambiente e a campanha Junho Verde ainda terão como destaques ações na tradicional feira do Boa Vista: a assinatura do Termo de Cooperação Técnica com o Unifemm sobre o projeto de inventário das árvores e a criação de uma trilha ambiental no entorno da Capela da Serra de Santa Helena, plantio de mudas e outra blitz ambiental no entorno da E. M. Cemei São Vicente de Paulo.

Além disso, durante todo o mês de junho, haverá o Programa Feira Limpa: campanha de limpeza com feirantes das feiras da cidade e a Campanha de Conscientização sobre Queimadas, com visitas em escolas municipais. São parceiros da Prefeitura nessas ações: IEF – MNE Gruta Rei do Mato, Corpo de Bombeiros, Guarda Civil Municipal, Polícia Militar Ambiental, Brigada de Incêndio Serra de Santa Helena, Unifemm, CAIC / E. M. Professor Galvão e E. M. Cemei São Vicente de Paulo.

SERRA SANTA HELENA

A Área de Proteção Ambiental (APA) da Serra Santa Helena é um patrimônio ambiental de toda a região e sua preservação tem uma atenção especial da Prefeitura de Sete Lagoas, por meio da Brigada BH, que atua 24 horas por dia em todos os dias da semana. “Trabalhamos em toda a APA com prevenção e combate de incêndios e também com primeiros socorros. Neste momento, fortalecemos a conscientização sobre causas, riscos e consequências das queimadas. O reflexo dessas ocorrências não é só as perdas na fauna e flora, mas também para a saúde humana”, ressalta o brigadista Anderson Roberto Favorito.

PROGRAMAÇÃO

03/06: Blitz Ambiental em frente ao CAT, com a Campanha Municipal de Conscientização, Prevenção e Combate às Queimadas. Horário: 09h às 11h30. Participação: Semadetur, IEF – MNE Gruta Rei do Mato, Bombeiros, Guarda Municipal, Polícia Militar Ambiental e Brigada de Incêndio Serra de Santa Helena.

05/06: Mobilização na Feira da Lagoa Boa Vista, com a Campanha Municipal de Conscientização, Prevenção e Combate às Queimadas. Horário: 09h às 11h. Participação: Semadetur, Brigada de Incêndio Serra de Santa Helena e Guarda Municipal.

06/06: Assinatura do Termo de Cooperação Técnica entre Prefeitura/Semadetur e Unifemm sobre o Projeto de Inventário das árvores e criação de Trilha Ambiental no entorno da Capela da Serra de Santa Helena.

07/06: Plantio de mudas frutíferas no CAIC / E. M. Professor Galvão. Horário: 14h.

30/06: Blitz Ambiental no entorno da E. M. Cemei São Vicente de Paulo, com alunos, funcionários e Associação do Bairro Jardim Arizona. Campanha de Limpeza e destinação adequada de resíduos. Horário: 8h30 às 10h.

Durante todo o mês de junho:

Programa Feira Limpa: Campanha de limpeza com feirantes das feiras da cidade durante todo o mês de junho.

Campanha de Conscientização sobre Queimadas com visitas em escolas municipais.

Informações: (31) 3776-9343.