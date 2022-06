Estrelas de Sete Lagoas brilhando no The Voice Brasil Kids

Júlia Almeida e Lorena Araújo estão no time de Michel Teló.

Sete Lagoas está cheia de orgulho com mais duas artistas fazendo bonito no reality show musica, The Voice Kids, da Rede Globo.

Com as cadeiras de Michel Teló e Maiara e Maraísa viradas, Júlia Almeida foi a primeira selecionada, cantando um hino da música sertaneja, Evidências. Com 14 anos, apaixonada por música desde seus 03 aninhos ao ouvir seu pai cantando, Júlia, dona de uma voz potente, escolheu o time Teló e sonha ser conhecida pelo seu trabalho musical.

Júlia contou entusiasmada que ainda não acredita “A minha emoção foi muito grande, eu custei acreditar, a ficha custou a cair, até agora não caiu”, evidenciou emocionada a Júlia Almeida.

Com 10 anos, Lorena Araújo encantou os jurados cantando um clássico da música popular brasileira, Morena Tropicana. No fim das audições às cegas, somente Michel Teló tinha vaga no seu time e, para deixar os corações sete-lagoanos apreensivos, o cantor virou a cadeira aos últimos acordes entoados por Lorena, que deixou as irmãs, Maiara e Maraísa pesarosas por não terem a oportunidade de levar a garota para o time das gêmeas, já que as vagas haviam encerrado e durante a entrevista, Lorena afirmou que a dupla é sua inspiração juntamente com Marília Mendonça.

Lorena começou a cantar aos 6 anos e aos 7, sua mãe a matriculou na Hills Sound, escola de música. “A minha emoção foi enorme, eu estava pensando muito se estava cantando bem, se eu estava afinada e graças ao bom Deus, o Teló virou pra mim”, ressaltou agradecida Lorena Araújo.

As duas cantoras sete-lagoanas são alunas de Tatiana Paula e Arnon Júnior da Hills Sound. Com as duas, a escola soma 7 alunos participantes do reality.

Da Redação