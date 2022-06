URGENTE: Animador que foi preso não é o Tio Xandy

A prisão ocorrida esta semana, pela Polícia Civil de um homem de 51 anos em Sete Lagoas, suspeito de abusar sexualmente de crianças, vem provocando reações de diversas pessoas, que acabaram confundindo com outro pessoa pelo nome e que também é animador de festas, mais conhecido como Tio Xandy.

Através de redes sociais, Tio Xandy manifesta tristeza e relata, que o fato vem causando dano a sua imagem e honra de um inocente. “Na minha opinião a imprensa deveria ter sido mais clara na matéria. Desta forma, evitaria os boatos maldosos e danos causados a conduta de uma pessoa, que não era culpada”, publicou Tio Xandy.

O que aconteceu foi uma coincidência do nome do animador preso ser o mesmo do Tio Xandy. ” Mas ser chamado de estuprador foi muito pesado. Estamos tristes e arrasados com essa repercussão negativa”, desabafou Tio Xandy.

Ele pede ainda em sua publicação, para que as pessoas que o conheça como ser humano e profissional, que ajude a divulga as notícias verdadeiras. Que o acusado preso não é o Tio Xandy. Pois é muito triste. E ao mesmo tempo Tio Xandy se solidariza, com as vítimas desse episódio cruel.

E finalizando ele Tio Xandy diz ainda. “Amamos o que fazemos e estamos à disposição para qualquer esclarecimento”.

