Congadar é um dos destaques do “Alto Falante” da Rede Minas neste sábado (04)

Led Zeppelin e entrevista com Dead Fish também estão na atração.

O Alto-Falante, da Rede Minas, se prepara para festejar os 25 anos do programa. O bolo de aniversário ainda está no forno, mas o convite chega neste sábado (04), com Adriano Falabella. Ele dá início às comemorações relembrando o programa no Enciclopédia do Rock. O quadro é apimentado com a resenha de Falabella sobre Led Zeppelin, em que conta a história e as curiosidades da banda britânica que se tornou símbolo do rock.

O programa ainda traz entrevistas especiais. A repórter Brenda Marques conversou, com exclusividade, com Rodrigo Lima, da banda Dead Fish. Consagrado como referência do hardcore no Brasil, o grupo lançou álbuns que estouraram nas vendas e realizou shows no Brasil e no mundo. Na atração, o vocalista divide com o público a trajetória da banda com mais de 30 anos de formação. Tem, também, os mineiros do Congadar, que mostram o tradicional congado unido ao blues e ao rock.

Essas são algumas das novidades do programa Alto-Falante, que vai ao ar neste sábado (04), às 14h, pela Rede Minas e no site da emissora: redeminas.tv.

