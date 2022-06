Posse da OAB-MG reúne duas mil pessoas no Minascentro

Solenidade é prestigiada por autoridades do Judiciário e Legislativo

A diretoria da Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Minas Gerais (OAB/MG) – tomou posse em concorrida cerimônia no Minascentro, em BH, nesta quinta-feira, 2/6. Sérgio Rodrigues Leonardo, presidente da Ordem, recebeu importantes autoridades estaduais e nacionais.

Participaram da solenidade, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco; e o presidente do Conselho Federal da OAB, Beto Simonetti. A diretoria da Caixa de Assistência dos Advogados (CAA/MG) e os conselheiros estaduais para a gestão 2022/2024 foram diplomados.

Também compareceram, o procurador-geral de Justiça de Minas Gerais, Jarbas Soares; o presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), José Arthur Filho; o advogado-geral do estado, Sérgio Pessoa, presidentes de outras seccionais e ex-presidentes seccionais.

Sérgio Leonardo destacou que a Ordem mineira vive novos tempos. “Agora, a OAB mineira e o Conselho Federal da entidade caminham juntos.” Sérgio disse que a gestão vai trabalhar com transparência, responsabilidade e pelo bem da sociedade.

“Seguiremos dedicados a inovar, incluir e avançar. Farei deste lema o compromisso para os três anos como presidente da Ordem”, asseverou.

O presidente eleito do TJMG, José Arthur Filho, que tomou posse como desembargador a partir do Quinto Constitucional, ressaltou que é o primeiro representante da advocacia a assumir a presidência da Corte mineira.

Em discurso, o presidente da CAA/MG, Gustavo Chalfun, sobrelevou valorização das subseções e da advocacia do interior. “Temos a responsabilidade de representar 130 mil inscritos, com intuito de oferecer melhor condição de trabalho e uma OAB independente, inclusiva e sempre na defesa dos preceitos institucionais.”

Rodrigo Pacheco, presidente do Senado Federal, afirmou a importância do advogado na manutenção da justiça no Brasil. Pacheco participou do sistema OAB como conselheiro, presidente de comissão e conselheiro federal da seccional mineira. “Em oito anos de vida pública, sempre acreditei e lutei pelo bom exercício da advocacia”, ressalta.

Por fim, o presidente da OAB Federal, Beto Simonetti, encerrou a solenidade recordando de grandes protagonistas do estado: “Afonso Pena, Juscelino Kubistchek, Tancredo Neves, Itamar Franco, Afonso Arinos, Gumarães Rosa, Chica da Silva, Carlos Drummond de Andrade entre outros”.

Simonetti lembrou que Minas Gerais foi escolhida – por unanimidade – no Conselho Federal para ser a capital brasileira da advocacia, já que receberá o maior evento jurídico do país, a Conferência Nacional da OAB, em 2023.

Conferência Nacional da Advocacia em Minas Gerais

Em outubro de 2023, Belo Horizonte vai sediar a 24ª Conferência Nacional da Advocacia, a Conferência das Liberdades, o maior evento jurídico nacional. A última conferência que ocorreu em solo mineiro foi em 1990.

Sérgio Leonardo

Sérgio Leonardo é mineiro de Belo Horizonte, graduado em Direito pela UFMG. Casado com a advogada Liza Guedes, pai de três filhos. Advogado militante na área criminal há 20 anos. É presidente do Conselho Fiscal do Clube Atlético mineiro e ocupou cargos diretivos na OAB/MG: diretor de comunicação (2010/2012), secretário-geral adjunto (2013/15) e tesoureiro (2016/2018).

Diretoria da OAB-MG empossada

Sérgio Leonardo – presidente

Ângela Botelho – vice-presidente

Sanders Alves – secretário-geral

Cassia Hatem – secretária-geral adjunto

Fabrício Almeida – tesoureiro

Marco Antônio Freitas – tesoureiro-adjunto

Rômulo Brasil | Wagner Parrot – diretores institucionais

Álvaro Guilherme – diretor de subseções

Ércio Quaresma Firpe – diretor de prerrogativas

Bernardo Brant | Márcio Facchini | Rodrigo Ribeiro – diretores de interiorização

William Santos – diretor de inclusão

Assessoria de Imprensa/OAB