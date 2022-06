Diocese de Sete Lagoas publica transferência de padres e diáconos em 17 paróquias

Dom Francisco Cota de Oliveira, por mercê de Deus, constituído sucessor dos Apóstolos e Pastor da Igreja (cf. cân. 375) e, por disposição eclesiástica, Bispo Diocesano de Sete Lagoas (cf. cân 145 e 376), cumprindo com suas atribuições no governo desta mesma Diocese e movido pela solicitude pastoral (cf. cânones 381 e 473), após ouvir as ponderações do Conselho Presbiteral e do Colégio dos Consultores, resolve efetivar as seguintes transferências:

Pe. Paulo Renato de Oliveira Modesto : Pároco da Paróquia e Catedral Santo Antônio de Sete Lagoas;

Mons. Wilson Rodrigues da Silva : Pároco da Paróquia Cristo Redentor de Sete Lagoas;

Pe. Bernardo Araújo Silva: Vigário Paroquial da Paróquia Cristo Redentor de Sete Lagoas

Pe. Gislei Roberto Marques Teixeira : Pároco da Paróquia São Cristóvão de Sete Lagoas;

Pe . Wantuil dos Santos Oliveira : Pároco da Paróquia Santa Luzia de Sete Lagoas;

Pe . Anderson Luiz Teodoro Evangelista : Administrador Paroquial da Paróquia Divino Espírito Santo de Sete Lagoas;

Mons. Carlos Roberto Moreira dos Santos : Pároco da Paróquia São José Operário de Sete Lagoas;

Pe. Diovane Morele Soares : Administrador Paroquial da Paróquia São Pedro de Sete Lagoas;

Pe. Luís Fernando Barbosa Soares : Administrador Paroquial da Paróquia Nossa Senhora do Carmo de Sete Lagoas;

Pe. Fernando Gonçalves da Silva : Administrador Paroquial da Paróquia Sagrada Família de Sete Lagoas;

Pe. Marcos Freitas Santos: Vigário Paroquial da Paróquia Sagrada Família de Sete Lagoas;

Pe. Evandro Alves Bastos: Administrador Paroquial da Paróquia Nossa Senhora da Conceição do Barreiro, Sete Lagoas;

Pe. Gilson da Piedade Mendes : Administrador Paroquial da Paróquia Nossa Senhora da Conceição de Jaboticatubas;

Pe. Admar Nogueira de Souza: Pároco da Paróquia São Sebastião de Inhaúma;

Pe. Israel Alves Cardoso : Pároco da Paróquia Nossa Senhora do Rosário de Funilândia;

Pe. Jésus Waner Lopes: Pároco da Paróquia Santo Antônio de Fortuna de Minas;

Pe. Flávio Antônio Gomes Ferreira : Administrador Paroquial da Paróquia São José Operário de Pompéu;

Pe. Antônio Roberto de Castro : Vigário Paroquial da Paróquia Nossa Senhora do Carmo de Paraopeba;

Pe . Wanderley Félix Teixeira : Vigário Paroquial da Paróquia Nossa Senhora da Abadia de Martinho Campos.

Diácono João Francisco Ferreira Cunha : Colaborador na Paróquia de Santo Antônio de Pequi;

Diácono Glauco de Castro Barbalho: Colaborador na Paróquia e Catedral Santo Antônio de Sete Lagoas;

Dado e passado em nossa Cúria Diocesana e Cidade Episcopal de Sete Lagoas, sob Nosso Sinal e Selo de Nossa Chancelaria, aos dois dias do mês de junho de dois mil e vinte e dois. Ano da Graça de Nosso Senhor Jesus Cristo e memória dos santos mártires Marcelino e Pedro.

FRANCISCO COTA DE OLIVEIRA

Bispo Diocesano de Sete Lagoas