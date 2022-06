Congresso AMM: Zema promete licitar obras de hospitais regionais no 2º semestre de 2022, inclusive Sete Lagoas

De acordo com o governador, questões jurídicas e burocráticas teriam impedido a retomada das obras das unidades hospitalares

O governador Romeu Zema (Novo) anunciou, nesta quinta-feira (2), durante o 37º Congresso Mineiro de Municípios, que a licitação das obras paralisadas de hospitais regionais será lançada ainda no segundo semestre de 2022. Zema foi um dos pré-candidatos ao governo de Minas a participar de um painel promovido pela Associação Mineira de Municípios (AMM). Conforme a Secretaria de Estado de Saúde (SES), o processo licitatório irá contemplar os hospitais regionais de Teófilo Otoni, Conselheiro Lafaiete, Sete Lagoas, Divinópolis e Juiz de Fora.

De acordo com Zema, os recursos para a conclusão das obras já estão “carimbados”. “Esses hospitais só não tiveram ainda as obras iniciadas devido a questões jurídicas, burocráticas no Estado. Muitas Câmaras Municipais tiveram que votar a estadualização dessas obras, que ficaram paradas por anos. Tivemos ainda que enviar à Assembleia Legislativa um projeto de lei alterando esse processo”, justificou.

